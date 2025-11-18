Волга и ее повелители: в музее имени Алабина открывается новая выставка о мифах и легендах Поволжья

Кто они – повелители Волги? Какие духи населяли леса, водоемы и дома народов Самарского края? Чем мордовская хозяйка леса Вирь-ава схожа с нашей Бабой Ягой? Музей имени Алабина готовит ответы и приоткрывает завесу в загадочные миры на выставке «Сущности. Мифология Самарских народов». Новая экспозиция расскажет о том, как наши предки жили в диалоге с природой, наделяя ее душой, а их мудрость и способность видеть незримое напомнит, что мир все еще полон чудес – нужно лишь научиться их замечать! Открытие выставки запланировано на 20 ноября (в полседьмого вечера!).