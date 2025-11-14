Как заглянуть в грядущее из настоящего? Отвечает «Мир будущего глазами ребенка»

В музее «Детская картинная галерея» открылась выставка «Мир будущего глазами ребенка»: фотографы Снежана Фадеева, Анастасия Чубаева и Сергей Макаров подарили всем возможность посмотреть на окружающую нас действительность через призму детского воображения и попробовали разглядеть в мире настоящего отголоски будущего. Идея продюсера проекта Ксении Сычевой и его куратора – а также исполнительного директора АНО «Гармония» – Антона Кутьина построена на том, что у детей, в отличие от взрослых, нет никаких рамок и ограничений – их взгляд на мир полон доверия, удивления и искренности. Дети не играют в жизнь – они живут, превращая игру в философию чистого присутствия. Их мир строится не на ценностях, а на чуде первого опыта: первый цветок, первый блин, первый полет самолета. Сцены из детства, где каждое мгновение полно смысла, истории становления личности и формирования традиций и ценностей: каждый найдет в этих фото что-то свое. Что-то, что поможет ему, хотя бы на секунду, снова вернуться в свое детство и вспомнить себя – любопытного, смелого и мечтающего. Что-то, что поможет увидеть не только свое прошлое, но и заглянуть в будущее и понять свое место в нем.
Ксения Сычева
продюсер проекта «Мир будущего глазами ребенка»
Сказать честно, эта идея покорила меня с первой секунды. Вместе с Антоном мы придумали нечто важное, но в то же время и столь душевное, столь понятное, столь родное – без пропаганды и всякой политики, а просто и от чистого сердца! Это повествование о детстве в любимой Самаре: в каждом фото ощущается миг, который точно повлияет на будущее ребенка и на то, как он становится чуточку взрослее с каждым днем. Здесь мы видим детские мечты, открытия, переживания и много-много любви! К родным, к старшим наставникам, к дому! Мы хотим поделиться моментами жизни в нашем красивом городе со всем миром. И в планах на 2026 год представить эту фотоисторию в штаб-квартире ООН в США!
Фото: Анастасия Чубаева, Снежана Фадеева, Сергей Макаров
Комментарии (0)