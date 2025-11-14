Как заглянуть в грядущее из настоящего? Отвечает «Мир будущего глазами ребенка»

В музее «Детская картинная галерея» открылась выставка «Мир будущего глазами ребенка»: фотографы Снежана Фадеева, Анастасия Чубаева и Сергей Макаров подарили всем возможность посмотреть на окружающую нас действительность через призму детского воображения и попробовали разглядеть в мире настоящего отголоски будущего. Идея продюсера проекта Ксении Сычевой и его куратора – а также исполнительного директора АНО «Гармония» – Антона Кутьина построена на том, что у детей, в отличие от взрослых, нет никаких рамок и ограничений – их взгляд на мир полон доверия, удивления и искренности. Дети не играют в жизнь – они живут, превращая игру в философию чистого присутствия. Их мир строится не на ценностях, а на чуде первого опыта: первый цветок, первый блин, первый полет самолета. Сцены из детства, где каждое мгновение полно смысла, истории становления личности и формирования традиций и ценностей: каждый найдет в этих фото что-то свое. Что-то, что поможет ему, хотя бы на секунду, снова вернуться в свое детство и вспомнить себя – любопытного, смелого и мечтающего. Что-то, что поможет увидеть не только свое прошлое, но и заглянуть в будущее и понять свое место в нем.