Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Нам покажут все лучшее сразу: в «ЗИМ Галерее» пройдет ежегодный смотр итогов выставочного сезона

В эту пятницу – 14 ноября – команда культурного центра «ЗИМ Галерея» приглашает на открытие ежегодного смотра итогов выставочного сезона. Выставка «Высокие обороты. Самарское искусство в 2025 году» – это смелая попытка показать взаимосвязь между авторами разных поколений и представить исчерпывающий обзор всего, что произошло с самарскими – даже теми, кто живет за пределами города! – художниками в уходящем году. Это отличная возможность познакомиться с работами Яны Арбузовой, Дмитрия Гилена, Дарьи Емельяновой, Владимира Логутова, Андрея Сяйлева (и не только!) и оценить аудиогид, который подготовил куратор выставки – Сергей Баландин.

Фото: архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: