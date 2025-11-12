Нам покажут все лучшее сразу: в «ЗИМ Галерее» пройдет ежегодный смотр итогов выставочного сезона

В эту пятницу – 14 ноября – команда культурного центра «ЗИМ Галерея» приглашает на открытие ежегодного смотра итогов выставочного сезона. Выставка «Высокие обороты. Самарское искусство в 2025 году» – это смелая попытка показать взаимосвязь между авторами разных поколений и представить исчерпывающий обзор всего, что произошло с самарскими – даже теми, кто живет за пределами города! – художниками в уходящем году. Это отличная возможность познакомиться с работами Яны Арбузовой, Дмитрия Гилена, Дарьи Емельяновой, Владимира Логутова, Андрея Сяйлева (и не только!) и оценить аудиогид, который подготовил куратор выставки – Сергей Баландин.