Что вспомнит о Льве Толстом тополиный пух? Отвечает Дмитрий Волкострелов!

На экспериментальной сцене «СамАрта» при поддержке галереи «Виктория» покажут моноспектакль «Горький / Толстой. Воспоминания», который московский режиссер – лауреат «Золотой маски» и амбассадор «обезжиренного» искусства – Дмитрий Волкострелов поставил по книге Максима Горького «Воспоминания о Льве Толстом». Чтобы избавиться от «избыточности» писательской прозы, один из главных новаторов российского театра сместил фокус с фигуры Автора на вещи, которые обычно находятся вне поля нашего внимания. Что, если о Толстом, таком важном и знаменитом человеке, будут вспоминать дорожная пыль и листья, пепел и тополиный пух, которые говорят голосами Елизаветы Боярской, Данилы Козловского, Инны Сухорецкой, Алены Старостиной, Ильи Деля и многих других. Увидеть, как мемуары о великом писателе превращаются в воспоминания о близких людях, можно будет 15 ноября.