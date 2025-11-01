Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ключи для «Дворового переворота»: в историческом центре Самары появился «Сад времени»

В одном из пяти самарских – на улице Куйбышева, 68 – двориков, которые волонтеры фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» выбрали – из ста двадцати четырех вариантов! – для их совместного с арт-резиденцией Третьяковки в Самаре «Художник+» проекта «Дворовый переворот» расцвел «Сад времени». Идея с подвесами из старых ключей и хрусталем принадлежит художнице Екатерине Олениной – ее основой стали воспоминания о жизни в доме возле Струковского сада, от которого после расселения и сноса у нее остались только ключи. «Сад времени» собран из таких «ключей времени» и других символов прошлого – их принимали у всех желающих внести свой вклад в арт-историю города. Важно: «Сад» прекрасно смотрится в сумерках, если прийти смотреть на него с фонариком!

Фото: Екатерина Оленина

