Новость-молния: Третьяковка в Самаре открывает новую выставку «Детство. Мечты» 5 ноября

Мы знаем, где встретимся 5 ноября: именно в этот день в филиале Третьяковской галереи в Самаре откроется новая выставка «Детство. Мечты», в центре внимания которой – мир идеального детства советского ребенка. На выставке будут представлены шестьдесят три работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского областного художественного музея и частных собраний, в том числе, работы Александра Дейнеки, Кузьмы Петрова-Водкина, Петра Кончаловского – и не только! Экспозицию дополнят бытовые предметы, игрушки, фотографии и детские рисунки, которые – внимание! – могут вызвать чувство теплой ностальгии. 

