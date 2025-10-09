С чего начинается путь коллекционера? Отвечает Михаил Каменский!

Сегодня стартует масштабный проект арт-клуба «Худрук»: до 16 ноября в городе будет работать «Школа коллекционера», в которой самарские – и не только! – коллекционеры и эксперты из мира искусства будут рассказывать, как устроен арт-рынок, знакомить с авторитетными площадками, на которых можно покупать арт-объекты, и делиться принципами формирования коллекции.



Одним из ключевых пунктов образовательной программы этой школы станет знакомство с искусствоведом и сооснователем фонда «Новые коллекционеры» и «Биеннале частных коллекций» Михаилом Каменским: 16 октября он прочитает в Музее Модерна открытую лекцию «Искусство собирать искусство». Это отличная возможность получить ответы на все вопросы, которые больше всего волнуют начинающих коллекционеров: зачем сегодня собирать искусство, как развивать собственный вкус и ориентироваться в мире художников и произведений, стоит ли доверяться экспертам или можно следовать интуиции, как превратить набор работ в осмысленное собрание и почему коллекционирование – это не только инвестиция, но и путь к осмысленному взаимодействию с искусством своего времени. Ни на что не намекаем, но пропускать это событие не стоит!