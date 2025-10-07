С корабля на «ЗИМ»: Александр Alex Voploty Ильюшин представит свои холсты, панно-диптихи, инсталляции и скульптуру

В четверг 9 октября в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Дальше горизонта»: самарский художник Александр Alex Voploty Ильюшин, который девять лет работал на морских судах и посетил более ста двадцати стран, представит свои холсты, панно-диптихи, инсталляции и скульптуры. Гостей культурного центра ждет несколько сюрпризов: каждый, кто придет на открытие, сможет стать соавтором интерактивной инсталляции, а одна из работ будет покрыта льдом, поэтому увидеть ее целиком можно будет только после того, как он растает.