От любителя до знатока: арт-клуб «Худрук» запускает «Школу коллекционеров»

Какой опыт и знания смогут получить участники?

«Школа коллекционера» – это уникальный проект для нашего города. В рамках программы обучения мы сформируем у участников представление о том, что значит быть коллекционером и какую роль коллекционеры играют в обществе. Проект создан для всех: для ценителей, инвесторов и для тех, кто только начинает свой путь в мир искусства. На занятиях мы познакомим участников с российскими коллекциями, расскажем, как устроен арт-рынок, и поделимся, на каких площадках можно купить искусство. Полученные знания помогут в дальнейшем самостоятельно выбирать экспонаты в свои коллекции. Кроме этого, школа – отличная возможность для знакомства и установления связей с культурными институциями, художниками и другими коллекционерами.

Как «Школа коллекционера» может повлиять на развитие искусства в городе?

Арт-клуб «Худрук» поставил для себя задачу выйти за рамки традиционных форматов, чтобы создать живое сообщество людей, для которых искусство является неотъемлемой частью жизни. Мы формируем пространство, где будет одинаково уютно художникам, галеристам, экспертам и тем, кто только начинает знакомство с современным искусством. Уже сегодня мы видим, что интерес к искусству в городе растет и – хочется верить! – что в этом есть и наша заслуга.

Текст: Ирина Никифорова

Фото: Анастасия Дави