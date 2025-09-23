Цифра дня – 1008: столько человек увидели «Бурлаков на Волге» за один воскресный день!

В прошлую пятницу, 19 сентября, в Самарском художественном музее открылась выставка одной картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Всего за несколько дней она вызвала настоящий ажиотаж у самарской публики: за первое воскресенье – 21 сентября – шедевр увидели 1008 человек! А за все время (прошло меньше недели!) полотно оценили более двух тысяч посетителей.

Напомним, что картина пробудет в Самаре до 23 ноября, после чего она вернется в Русский музей.

Текст: Ирина Никифорова

Фото: Архивы пресс-служб