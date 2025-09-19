Космотрип с волжских берегов: Cosmoscow 2025 глазами Андрея Сяйлева

На ярмарке смотришь не просто на искусство, а заглядываешь в неизведанную часть самости – глядишь со стороны на «коллективного себя». Важный опыт – он достигается через одну возможность встретиться со всем российским сообществом, которое существует вокруг института современного искусства. Мой личный восторг – встретить среди комьюнити много самарских арт-коллег.

По сравнению с прошлыми годами было много стендов с коллаборациями брендов и отдельный сектор-этаж с дизайном. Некоторые коммерческие боксы смотрелись круче, чем искусство. Например, площадка производителя гречи «Мистраль».