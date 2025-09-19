Космотрип с волжских берегов: Cosmoscow 2025 глазами Андрея Сяйлева

Cosmoscow – аут, воспоминания – ин! В Москве прошла тринадцатая международная ярмарка современного искусства, которая запомнилась нам дико интересными (и такими разными!) площадками от арти-комьюнити со всей страны и громкими коллабами. Собака.ru попросила художника Андрея Сяйлева поделиться впечатлениями от увиденного и услышанного – коротко и по делу.
Стиль Cosmoscow этого года – техническая, временная навигация. Обычно ее встречаешь на монтажах, но тут анти-эстетика рассекает пьедестал рангового искусства. И любопытным мне показалась сама айдентика ярмарки, созданная по принципу «чем хуже, тем лучше».
На ярмарке смотришь не просто на искусство, а заглядываешь в неизведанную часть самости – глядишь со стороны на «коллективного себя». Важный опыт – он достигается через одну возможность встретиться со всем российским сообществом, которое существует вокруг института современного искусства. Мой личный восторг – встретить среди комьюнити много самарских арт-коллег.
По сравнению с прошлыми годами было много стендов с коллаборациями брендов и отдельный сектор-этаж с дизайном. Некоторые коммерческие боксы смотрелись круче, чем искусство. Например, площадка производителя гречи «Мистраль».
В этом году было много людей с питомцами, встреча с которыми радовала всех посетителей. В прошлые годы такого не замечал.
В какой-то момент людей стало так много, что стало сложно передвигаться: складывалось ощущение, что оказался в час-пик в московском метро. На все это наложилась пожарная тревога: нас оглушал призыв покинуть территорию, но никто не спешил уходить. Скоро выяснилось, что это сработали датчики задымления на проходивший в стенах выставочного центра перформанс, частью которого невольно стали все посетители ярмарки.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Максим Монахов, Андрей Сяйлев
