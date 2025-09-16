Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Арт-дуо слов и визуала: в культурном центре «ЗИМ Галерея» открывается выставка Ирины Ланг «Здесь и сейчас»

Наблюдаем за диалогом визуального и вербального здесь – в «ЗИМ Галерее» – и сейчас. В эту среду культурный центр откроет выставку  основательницы студии «АртЧердак» и художницы Ирины Ланг. Проект «Здесь и сейчас» – самобытное размышление автора на тему существования современного человека в повседневности и сохранения личной идентичности.

Из важного – на открытии выставки приятным дополнением станет современная поэзия в воплощении Анны Колыга. Настоящее – в деталях, выставка – до конца сентября.

Текст: Елизавета Гончарова

Фото: Архивы пресс-служб

