Дмитрий Тяпков: «Половину жизни художник работает на имя, а только потом имя работает на него. Не все готовы так долго ждать»

Недавно я познакомилась с интересным понятием – рождение памяти: это самое первое воспоминание, которое связано с тем или иным событием или человеком. Когда у вас родилась память по отношению к витражам?

Во-первых, я спал напротив двери с витражом: тот пейзаж с радугой, грибочками и бабочками, которые своими руками сделал мой отец, я помню до сих пор. А во-вторых, отрывками вспоминаю наши первые встречи с мастерской: мы со старшим братом там, честно сказать, только мешались, поэтому нас сажали в уголочек, обеспечивали разными художественными материалами, и мы могли что-то раскрашивать часами напролет. У нас была замечательная мастерская, которая после училища стала моим первым местом работы.

Вас с братом часто брали с собой в мастерскую?

Да. Мы находились там постоянно: играли со стекляшками, вечно что-то красили и много рисовали.

Помните, когда отец впервые попросил вас помочь на работе?

Я помогал ему примерно с десяти лет. Помню, как и все дети, выпрашивал у него аквариум, но он не хотел покупать мне его просто так, а предложил заработать на него денег самостоятельно. Моим первым заказом был «картон» для витража, изображающий витраж в натуральную величину, который нужно было раскрасить. Я справился, и после этого мы поехали на Птичий рынок исполнять мою мечту. Так что когда мне нужны были деньги, я всегда знал, к кому – и куда! – могу прийти.

Получается, что первым гонораром стал аквариум?

Совершенно верно! А еще помню, что во время учебы в художественном училище, мне срочно нужна была дорогая книга по анатомии: она продавалась только в одном книжном на Куйбышева и стоила целых пятнадцать рублей. Для понимания: в то время за тридцать рублей можно было купить новый велосипед. Всю неделю я приходил в мастерскую, пыхтел, помогал отцу…

Книжку в итоге купили?

Да! Отец вручил мне пятнадцать рублей, и я тут же побежал покупать нужное мне издание. Сейчас понимаю, как он был прав: папа никогда не баловал меня деньгами, а предлагал мне заработать их самостоятельно.

Папа вас часто хвалил? Или он был критиком?

В моем детстве все-таки он был критиком, а чем старше и опытнее я становился, тем чаще он меня хвалил. Говорил: «ДимУшка, такой ты молодец!»

А сам процесс вам нравился?

Обучаться было очень непросто. Местами это был тяжелый труд: помню, что я так накачал руки на немеханизированном станке для протяжки профиля из алюминия, что вечером, после работы, состязался в армрестлинге. Даже выиграл себе кружку пенного – и не одну!

Художественное училище было вашим личным выбором?

Нет, скорее, это было моей обязанностью. Дети художников, как и многих музыкантов, зачастую учатся из-под палки. Представьте мой печальный взгляд, когда все во дворе играли в футбол, а я с этюдником через весь город ехал с Безымянки на Буянова. На «Икарусе»!

Вас это не раздражало?

Бесило, конечно. Рисовать горшки мне вообще не хотелось! Помню, тогда нравился спорт – я занимался фехтованием, классической борьбой и хоккеем. Но самым любимым занятием был драматический кружок. А так в детстве я мечтал быть либо поваром, либо юристом. Но мне сказали: «Ты будешь художником».

Протестовали?

Честно? Да. Я специально много балбесничал в училище, чтобы меня отчислили! Но это все прошло на третьем курсе, когда у нас закончились общеобразовательные предметы и началась практика. Вот тогда мне стало действительно интересно, я – хоть и совсем немного – смог почувствовать себя художником. Причем тогда не было понятий: «Он сын известного мастера». Мы все были равны. Ни о какой зависти речи не шло.

Витражи, как мне кажется, суперкропотливое занятие. Вы в детстве были усидчивым ребенком?

Я до сих пор остаюсь очень импульсивным человеком. Но я всегда умел отключаться и погружаться в работу с головой. Бывают моменты, когда я остаюсь на работе ночевать, потому что просто теряю счет времени.