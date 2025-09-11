Знакомьтесь, это конструктивизм! Сева Выводцев выпустил новые постеры

Иллюстратор и сооснователь агентства «ТРУД» Сева Выводцев – один из тех героев – язык не поворачивается назвать его незаметным – города-курорта, которые знакомят мир и его окрестностями с богатством и красотой самарской архитектуры. Серия его новых постеров посвящена конструктивизму: архитектурному стилю, который задал направление развитию новейшей архитектуры и переосмыслил все, начиная от подхода к проектированию городов и заканчивая тем, как свет должен проникать в здание. Важно: новые постеры идут в комплекте с манифестом от искусствоведа Даши Волковой, а часть денег с продажи пойдет на поддержку проекта «Надо сохранить».
Сева Выводцев
Иллюстратор и сооснователь агентства «ТРУД»
«Когда я задумывал постер с конструктивизмом, у меня не было даже вариантов, кто бы еще мог написать манифест, посвященный этому стилю, кроме Даши Волковой – она прекрасно разбирается в этой теме. Какой стиль вдохновит меня на новые постеры? Не хочу загадывать! Изначально было в планах продолжать делать модернизм из других любимых городов: у меня уже есть постеры с Москвой и подумывал о Тольятти и Алматы. Как бы там ни было, в итоге появилась идея сделать конструктивизм. Этот постер я рисовал и перерисовывал почти год, поэтому четкие планы строить сложно. Но! Я надеюсь, когда-нибудь сделать самарский модерн в каком-то не пошлом исполнении!»
