Знакомьтесь, это конструктивизм! Сева Выводцев выпустил новые постеры

Иллюстратор и сооснователь агентства «ТРУД»

«Когда я задумывал постер с конструктивизмом, у меня не было даже вариантов, кто бы еще мог написать манифест, посвященный этому стилю, кроме Даши Волковой – она прекрасно разбирается в этой теме. Какой стиль вдохновит меня на новые постеры? Не хочу загадывать! Изначально было в планах продолжать делать модернизм из других любимых городов: у меня уже есть постеры с Москвой и подумывал о Тольятти и Алматы. Как бы там ни было, в итоге появилась идея сделать конструктивизм. Этот постер я рисовал и перерисовывал почти год, поэтому четкие планы строить сложно. Но! Я надеюсь, когда-нибудь сделать самарский модерн в каком-то не пошлом исполнении!»