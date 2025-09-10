Иногда они возвращаются: в Самару приезжают «Бурлаки на Волге»!

директор Самарского художественного музея

«Я очень рада, что картина Ильи Ефимовича Репина отправилась в Самару, а не в Национальный музей Китая, где проходит международная выставка работ великого русского художника. И очень благодарна генеральному директору Русского музея Алле Маниловой, которая поняла, насколько важна эта картина для нашего города, и приняла решение передать нам «Бурлаков на Волге» для временного экспонирования. Хочется отметить, что эта осень становится знаковой для нашего музея: так как выставка «Судьба – одна на всех» продолжает свою работу, наши посетители смогут познакомиться с шедеврами из трех федеральных музеев – Русского музея, Музея Победы и Российского национального музея музыки. Для нас это очень важно, потому что это означает, что Художественный музей входит в число институций, которые получают «невыдаваемые» шедевры!»