Иногда они возвращаются: в Самару приезжают «Бурлаки на Волге»!

Хорошая новость для самарского культурного сообщества: картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге», которая была написана в 1870 году, стала символом передвижнического реализма и за последние сорок пять лет всего два раза покидала стены Русского музея, едет в Самару! 19 сентября в Самарском художественном музее начнет свою работу выставка одного шедевра «Бурлаки на Волге»: посетители смогут увидеть не только картину, но и путь художника – от этюда до финального полотна.
Алла Шахматова
директор Самарского художественного музея
«Я очень рада, что картина Ильи Ефимовича Репина отправилась в Самару, а не в Национальный музей Китая, где проходит международная выставка работ великого русского художника. И очень благодарна генеральному директору Русского музея Алле Маниловой, которая поняла, насколько важна эта картина для нашего города, и приняла решение передать нам «Бурлаков на Волге» для временного экспонирования. Хочется отметить, что эта осень становится знаковой для нашего музея: так как выставка «Судьба – одна на всех» продолжает свою работу, наши посетители смогут познакомиться с шедеврами из трех федеральных музеев – Русского музея, Музея Победы и Российского национального музея музыки. Для нас это очень важно, потому что это означает, что Художественный музей входит в число институций, которые получают «невыдаваемые» шедевры!»
Фото: Дарья Мищенко, социальные сети Русского музея
