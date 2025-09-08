Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

Куйбышев на Олимпе: иммерсивная экскурсия Музея Алабина попала в шорт-лист «Музейного Олимпа»

Давайте радоваться вместе с командой Музея Алабина: иммерсивная экскурсия «Последний год Куйбышева» попала в шорт-лист Всероссийского музейного конкурса «Музейный Олимп» в номинации «Музейное событие». На победу в этой номинации претендовали сорок три проекта со всей страны и этот факт очень прозрачно намекает на то, что самарские музеи можно смело называть одними из лучших в России. А за вещественными доказательствами – грамотами и премиями – этого статуса финалисты «Музейного Олимпа» отправятся на Профессиональный музейный форум, который запланирован на октябрь.

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: