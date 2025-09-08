Куйбышев на Олимпе: иммерсивная экскурсия Музея Алабина попала в шорт-лист «Музейного Олимпа»

Давайте радоваться вместе с командой Музея Алабина: иммерсивная экскурсия «Последний год Куйбышева» попала в шорт-лист Всероссийского музейного конкурса «Музейный Олимп» в номинации «Музейное событие». На победу в этой номинации претендовали сорок три проекта со всей страны и этот факт очень прозрачно намекает на то, что самарские музеи можно смело называть одними из лучших в России. А за вещественными доказательствами – грамотами и премиями – этого статуса финалисты «Музейного Олимпа» отправятся на Профессиональный музейный форум, который запланирован на октябрь.