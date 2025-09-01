Елизавета Дорофеева: «В России много талантливых художников, но границы их творчества сковывает страх неудачи, а это проигрыш в битве, которая даже не началась»

Когда ты узнала о конкурсе и как долго длилась подготовка к нему?

Это уже не первая моя международная групповая выставка. Ранее я экспонировалась на ArtAnkara 2025 – самой масштабной выставке в Турции, но не присутствовала на ней лично. Художнику удобнее всего сотрудничать с галереями и уже через них выходить на крупные международные арт-арены. Позже в анонсах самарской галереи G Gallery, с которой ранее уже удавалось сотрудничать, я узнала про опен-колл к выставке в Пекине. Рисовала картину специально под тему выставки и отправляла заявку в последний момент. Было всего два этапа отбора: подано четыреста шестьдесят заявок от китайских и российских художников. В саму экспозицию вошли сто шестьдесят произведений – по восемьдесят от каждой стороны.

И вот 10 июля мне пришло долгожданное сообщение: моя картина прошла на выставку. А вместе с этим и объявление, что китайская сторона организовывает программу для шести российских художников, которые готовы приехать и лично присутствовать на мероприятии. Я сразу ответила, что готова лететь, даже не зная, как долго делать визу или сколько стоят билеты. Решила, что такой шанс упускать нельзя, хотя времени на подготовку к поездке было катастрофически мало. Но когда чего-то очень сильно хочется, обстоятельства сами начинают складываться наилучшим образом. Меня пугали, что визу получить будет сложно и долго – по итогу этот процесс занял всего неделю.

Отправлялась в путешествие из Самары я одна. Еще двое художников были из Нижнего Новгорода и две художницы – из Москвы.

Как встретили тебя в Китае? Какие были первые впечатления?

Принимающая сторона позаботилась о нашем комфорте, все было продумано до мелочей. Такого уровня организации я не видела нигде, хоть и объехала больше пятнадцати стран – к приезжим художникам относились, как к звездам!

Как была оформлена сама выставка? Как все проходило?

Наш отель находился совсем рядом с музейным комплексом «Памятник тысячелетия Китая», где проходила выставка. У нас – художников из России – были вип-места во втором ряду. Когда после наград и вручений презентов выставку объявили открытой, мы еще некоторое время задержались в актовом зале пофотографироваться. Ко мне активно подходили китайские художники, чтобы сделать совместные снимки. Чувствовалось, что для них это такое же значимое событие.

Я обожаю дарить подарки, поэтому взяла с собой в Китай целый набор напечатанных открыток с моей картиной – подписывала и раздавала их на выставке гостям. Этот час пролетел как пять минут. Нас всех попросили спуститься вниз и отправиться на торжественный ужин с китайской стороной.