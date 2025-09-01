Елизавета Дорофеева: «В России много талантливых художников, но границы их творчества сковывает страх неудачи, а это проигрыш в битве, которая даже не началась»

Из Самары в Китай – по делам важной важности: Елизавета Дорофеева – художник-преподаватель из Самары – стала призером выставки молодых художников из России и Китая «Многоцветный мир». Собака.ru узнала больше о выходе локального искусства на международную арт-арену и огромные – просто гигантские! – возможности, которые на этой арене открываются перед сверхновыми и талантливыми арти-звездами.
Когда ты узнала о конкурсе и как долго длилась подготовка к нему?
Это уже не первая моя международная групповая выставка. Ранее я экспонировалась на ArtAnkara 2025 – самой масштабной выставке в Турции, но не присутствовала на ней лично. Художнику удобнее всего сотрудничать с галереями и уже через них выходить на крупные международные арт-арены. Позже в анонсах самарской галереи G Gallery, с которой ранее уже удавалось сотрудничать, я узнала про опен-колл к выставке в Пекине. Рисовала картину специально под тему выставки и отправляла заявку в последний момент. Было всего два этапа отбора: подано четыреста шестьдесят заявок от китайских и российских художников. В саму экспозицию вошли сто шестьдесят произведений – по восемьдесят от каждой стороны.
И вот 10 июля мне пришло долгожданное сообщение: моя картина прошла на выставку. А вместе с этим и объявление, что китайская сторона организовывает программу для шести российских художников, которые готовы приехать и лично присутствовать на мероприятии. Я сразу ответила, что готова лететь, даже не зная, как долго делать визу или сколько стоят билеты. Решила, что такой шанс упускать нельзя, хотя времени на подготовку к поездке было катастрофически мало. Но когда чего-то очень сильно хочется, обстоятельства сами начинают складываться наилучшим образом. Меня пугали, что визу получить будет сложно и долго – по итогу этот процесс занял всего неделю.
Отправлялась в путешествие из Самары я одна. Еще двое художников были из Нижнего Новгорода и две художницы – из Москвы.
Как встретили тебя в Китае? Какие были первые впечатления?
Принимающая сторона позаботилась о нашем комфорте, все было продумано до мелочей. Такого уровня организации я не видела нигде, хоть и объехала больше пятнадцати стран – к приезжим художникам относились, как к звездам!
Как была оформлена сама выставка? Как все проходило?
Наш отель находился совсем рядом с музейным комплексом «Памятник тысячелетия Китая», где проходила выставка. У нас – художников из России – были вип-места во втором ряду. Когда после наград и вручений презентов выставку объявили открытой, мы еще некоторое время задержались в актовом зале пофотографироваться. Ко мне активно подходили китайские художники, чтобы сделать совместные снимки. Чувствовалось, что для них это такое же значимое событие.
Я обожаю дарить подарки, поэтому взяла с собой в Китай целый набор напечатанных открыток с моей картиной – подписывала и раздавала их на выставке гостям. Этот час пролетел как пять минут. Нас всех попросили спуститься вниз и отправиться на торжественный ужин с китайской стороной.
Как проходили дни вне конкурса?
Один китайский художник Ван Лин предложил встретиться в мой свободный день и показать мне свою арт-студию в Сунчжуане. Это было не просто место, где он создает свои шедевры маслом: это двухэтажный дом с галерей его картин, а также коллекцией мечей разных эпох, национальных китайских музыкальных инструментов и антиквариата! Оказалось, что Ван Линг – известный китайский художник, который является советником по истории развития городской культуры Пекинского городского правительства – часто участвует в правительственных заседаниях, выступает с лекциями по истории и культуре. Я считаю, такая встреча двух творческих людей из двух сильных стран – это и есть культурный обмен.
Какое чувство сопровождало тебя во время дороги домой?
Тепло – оно словно горячий источник разливалось в груди от осознания происходящего.
Тернист ли путь художника к выходу на международный уровень?
Я работаю преподавателем рисования, обучаю взрослых и детей с нуля. Когда ученики узнали о моей победе на международной выставке, то сказали: «Лиза, какая вы талантливая!» Я принимала поздравления и думала: дело вовсе не в таланте – за всем этим стоит огромный многолетний труд, изучение разных техник рисования, эксперименты и неудачи. Кроме всего этого, только смелость и уверенность в себе привели меня к результату.
Я уверена, что в России много талантливых художников, но границы их творчества сковывает страх неудачи, а это проигрыш в битве, которая даже не началась. Нет такой задачи, которую невозможно было бы решить. Я даже не боюсь остаться одна и путешествовать по стране, где никто не говорит ни на английском, ни на русском. Ведь знаю, что рядом окажутся люди, которые мне помогут и сделают это приключение особенным.
Мне нравится, что творчество – это не поле для соревнования у художников. Это личный рост и преодоление своих же страхов. И первое, чему я учу своих учеников – не бояться идти вперед к своей силе.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Ji Hong, Елизавета Дорофеева
