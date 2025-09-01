Как «Виктория» повлияла на развитие современного искусства в Самаре? Ищем ответы в новой документалке!

Очень скоро – уже весной 2026 года – откроется обновленная галерея современного искусства «Виктория». Чтобы отметить двадцатилетие галереи и помочь скоротать время всем, кто с нетерпением ждет возможности оценить новый архитектурный облик и просторы выставочных залов, команда представила документальный фильм «Виктория. 20 лет современности». Сотрудники галереи, деятели культуры и искусствоведы поделились воспоминаниями и взглядами на развитие институции, рассказали о самых ярких проектах за двадцать лет работы галереи и поразмышляли о том, как «Виктория» повлияла на развитие современного искусства в Самаре.