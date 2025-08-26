Как «подружить» классику и стрит-арт? Ищем ответы на выставке «Все ботинки в краске»!

В четверг 28 августа два зала Самарского художественного музея превратятся в площадку для смелого творческого эксперимента: двадцать девять неординарных современных авторов из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Пензы, Ульяновска и Бангкока представят свои трактовки эволюции уличного искусства. Организованная в тесном сотрудничестве команды Художественного музея и творческого объединения Aksometry Lab выставка «Все ботинки в краске» – это отличная возможность оценить свежесть восприятия и многогранность творческих методов и идей, рожденных в атмосфере свободы от строгих правил и норм. Открытие выставки пройдет во дворе музея и начнется со знакомства с авторским прочтением классических шедевров и сета от диджея Mali Vibe.