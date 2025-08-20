Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Опенколлимся без остановок: футбольный клуб «Акрон» запустил опен-колл для фотолюбителей, фотожурналистов и фотохудожников из Самарской области

«Акрон» продолжает искать таланты: на этот раз футбольный клуб принимает заявки от фотолюбителей, фотожурналистов и фотохудожников из Самарской области в рамках собственного опен-колла. Правила игры простые: можно зафиксировать присутствие постеров клуба, его фирменных цветов в городе и друзей в фирменном мерче на стадионе, а можно создать сюрреалистические кадры, в которых бы отражались темы игры, молодости и смелости. Никаких границ, даже по времени – опен-колл бессрочный. 

Топ-работы «Акрон» будут публиковать в социальных сетях клуба, а некоторых авторов пригласит на бэкстейдж-съемки матчей и клубных проектов.

Фото: Архивы пресс-служб

