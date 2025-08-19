Акварель на фанере, масло на холстах и атмосферный саунд-дизайн: в «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Автофикшн»

В среду 20 августа в «ЗИМ Галерее» откроется выставка художника Дениса Кулебакина «Автофикшн», которая продолжит серию проектов, посвященных «несамарским самарцам» – местным художникам, которые преимущественно живут и работают в других городах России и мира. Гостей культурного центра ждут крупноформатные акварели на деревянной фанере, инсталляции и традиционная – маслом на холстах – живопись Дениса, который последние десять лет живет и работает в Москве. Видео-арт и саунд-дизайн для своеобразного визуального дневника художника создал Сергей Пушкарев.