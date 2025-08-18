Чем запомнилась «эпоха Цоя»? Своими воспоминаниями и мыслями поделятся Владимир Громов, Илья Саморуков, Илья Сульдин, Михаил Михайлов и Михаил Перепелкин

Завтра – это 19 августа – в Литературном музее начнет свою работу выставка «Последний герой», посвященная творчеству Виктора Цоя, песни которого до сих пор поют у подъездов. Все, кто придет на открытие смогут принять участие в круглом столе «После Цоя», на котором спикеры – Владимир Громов, Илья Саморуков, Илья Сульдин, Михаил Михайлов и Михаил Перепелкин – поделятся своими воспоминаниями, после чего можно будет послушать – и спеть! – песни Виктора под аккомпанемент мультиинструменталиста Алексея Раскопова и Екатерины Локтионовой.