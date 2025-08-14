Голос улиц в музее: коллаборация творческого объединения Aksometry Lab и Художественного музея «подружит» русский авангард и стрит-арт

Идея «подружить» русскую классику из собраний музея и современное искусство принадлежит создателю галереи уличного искусства «Окраина» и основателю творческого объединения Aksometry Lab Арт Абстрактову, а директор Художественного музея Алла Шахматова с удовольствием ее поддержала. В итоге все лето представители самарского стрит-арта знакомились с коллекцией искусства, собранной в музее, чтобы выбрать произведение, которое захочется «перепрочесть» в формате фрески в музейном дворике. Итогом этих рабочих каникул стала выставка «Все ботинки в краске», которая подарит возможность проследить связь музейных коллекций с современным искусством.
Оценить авторские прочтения классических шедевров можно будет во дворе: зрители легко узнают отсылки к работам таких мастеров, как Валентин Серов, Архип Куинджи, Абрам Архипов, Павел Вениг, Вячеслав Смирнов, Юлий Клевер, Михаил Ле-Дантю и Казимир Малевич. А в двух залах музея будут представлены самые яркие и смелые контемпорари-эксперименты художников: скульптуры, инсталляции, фигуры и панно.
Арт Абстрактов, создатель галереи уличного искусства «Окраина», основатель творческого объединения Aksometry Lab:
«Мне показалось, что это прекрасная идея – открыть во дворе Художественного музея галерею уличного искусства «Центральная», которая стала филиалом «Окраины», Каждый из шестнадцати художников, которые работали над ее созданием, черпали вдохновение в уникальной коллекции искусства Самарского областного художественного музея. Я, например, обратился к творчеству самарского художника Виктора Пальмова. Отправной точкой для моего исследования стала работа «Семья середняка», которая стала основой моей интерпретации, перекликающейся с духом авангарда и самобытностью эстетики художника».
