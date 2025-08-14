Голос улиц в музее: коллаборация творческого объединения Aksometry Lab и Художественного музея «подружит» русский авангард и стрит-арт

Идея «подружить» русскую классику из собраний музея и современное искусство принадлежит создателю галереи уличного искусства «Окраина» и основателю творческого объединения Aksometry Lab Арт Абстрактову, а директор Художественного музея Алла Шахматова с удовольствием ее поддержала. В итоге все лето представители самарского стрит-арта знакомились с коллекцией искусства, собранной в музее, чтобы выбрать произведение, которое захочется «перепрочесть» в формате фрески в музейном дворике. Итогом этих рабочих каникул стала выставка «Все ботинки в краске», которая подарит возможность проследить связь музейных коллекций с современным искусством.