Как велосипед повлиял на развитие Самары? На этот вопрос ответят кураторы выставки «На велосипеде в космос»

В четверг 14 августа в Музее Модерна откроется выставка «На велосипеде в космос», которая расскажет о том, как велосипед – и велосипедный спорт – повлиял на Самару прошлого и настоящего, почему его популярность так выросла в эпоху модерна и как один из самых известных заводов, на котором делали велосипеды, превратился в ракетно-космический центр «Прогресс».

В рамках выставки планируется большая образовательная программа, детские занятия, лекции и встречи, а среди главных экспонатов выставки велосипед «бегунок» без педалей образца 1817 года, легендарный «костотряс» Мишо и «Дуксы» 1917 года из коллекции Политехнического музея.