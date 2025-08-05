Премьера спектакля, клоуны со всей России и разнообразие музыкальных стилей: чем удивит Самару юбилейный «Пластилиновый дождь»

Какие главные события ждут гостей фестиваля в этом году?

В этом году гостей юбилейного десятого фестиваля «Пластилиновый дождь» ждут несколько ключевых событий. Начну с премьеры нашего спектакля «Заповедная», основанного на легендах Жигулевских гор – это масштабное представление, которое мы создали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Также нас порадуют выступления известных коллективов: в Самару приедут театр клоунады «Микос», театр «Эскизы в пространстве», театр-улица «Ларамбла» и уличный театр

«Легкие крылья». Музыкальная площадка будет представлена локальными самарскими коллективами, которые удивят зрителей разнообразием жанров. И, конечно, мастер-классы и интерактивы, которые позволят гостям погрузиться в мир уличного искусства.