Премьера спектакля, клоуны со всей России и разнообразие музыкальных стилей: чем удивит Самару юбилейный «Пластилиновый дождь»

В этом году Самара примет юбилейный – десятый! – фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь», который начнет свою работу в субботу 16 августа. На два дня Струковский сад превратится в огромную концертную площадку для уличных театров со всей России: фестиваль объединит более двадцати театральных коллективов и свыше двадцати пяти музыкальных групп. О фишках и сюрпризах программы юбилейного «Пластилинового дождя» рассказала концертный директор фестиваля Анастасия Захарова.
Как проходит отбор участников фестиваля?
Мы выбираем участников на конкурсной основе! В этом году мы получили более сотни заявок от сотни коллективов со всей страны и провели строгий отбор: в юбилейном фестивале примут участие более 45 коллективов разных жанров и направлений. Мы старались выбрать тех, кто сможет представить наиболее интересные и разнообразные выступления, чтобы фестиваль был насыщенным и увлекательным для всех гостей. Одна из задач «Пластилинового дождя» – это активная поддержка молодых авторов и начинающих творческих коллективов: по просьбам зрителей мы включили в программу моноспектакль клоунессы Алены Шишкиной «СОС», с которым она сейчас успешно гастролирует по фестивалям страны. Нам приятно осознавать, что премьера этого спектакля состоялась на нашем зимнем фестивале!
Какие главные события ждут гостей фестиваля в этом году?
В этом году гостей юбилейного десятого фестиваля «Пластилиновый дождь» ждут несколько ключевых событий. Начну с премьеры нашего спектакля «Заповедная», основанного на легендах Жигулевских гор – это масштабное представление, которое мы создали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Также нас порадуют выступления известных коллективов: в Самару приедут театр клоунады «Микос», театр «Эскизы в пространстве», театр-улица «Ларамбла» и уличный театр
«Легкие крылья». Музыкальная площадка будет представлена локальными самарскими коллективами, которые удивят зрителей разнообразием жанров. И, конечно, мастер-классы и интерактивы, которые позволят гостям погрузиться в мир уличного искусства.
Можно ли выделить самые необычные мастер-классы или гостей, которые точно удивят аудиторию?
Да, у нас есть несколько необычных и впечатляющих мероприятий. Например, спектакль «Клоун и Ку» от Руслана Риманаса, который сочетает в себе элементы кукольного театра и клоунады. И, конечно, коллектив SPOKANKI, который удивит зрителей своим уникальным акапелла-шоу, сочетающим элементы фолка, джаза и авангарда. Девушки стали настоящей интернет-сенсацией, они частые гостьи самых крупных всероссийских фестивалей, и мы счастливы, что мы сможем познакомить самарского зрителя с этим коллективом. Гостей ждут премьеры, сюрпризы и встречи с яркими коллективами, которые доказывают: театр – это не только сцена, но и живой диалог со зрителем. Но главное на всех «Пластилиновых дождях» – это атмосфера, где каждый может почувствовать себя частью искусства.
Фото: Личные архивы Анастасии Захаровой, архивы пресс-служб
Текст: Анастасия Жемера
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