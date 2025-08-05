Югэн, поп-арт и скейтборды: в «ЗИМ Галерее» откроется выставка работ Миши Качикаракиса

В среду 6 августа художник Миша Качикаракис представит в «ЗИМ Галерее» серию из семнадцати работ на скейтбордах. Выставка «Все, что мне удалось забыть» — это рисунки из старых скетчбуков художника, которые он перенес на доски. Это отличная возможность познакомиться с философией югэн, которая предполагает поиск скрытой в глубине вещей красоты, и этапами развития художника, которые отражены в представленных работах.

По словам Миши Качикаракиса эта выставка получилась очень личной:

«Можно сказать, что собираюсь показать страницы из своего личного дневника. Но, поскольку писать я не мастер, мой дневник состоит из набросков в скетчбуках: выбрал самые значимые на мой взгляд поинты с 2007 года и повторил рисунки на скейтбордах, потому что творчество и скейтбординг всегда присутствуют в моей жизни и связаны между собой. Надеюсь, получится тихая и не кричащая выставка без цифровых работ про меня, мою жизнь и мои переживания».