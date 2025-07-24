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Секреты японского танца: теория и практика

Хорошие новости для всех, кто хочет поближе познакомиться с культурой японского танца буто: в Самару впервые приезжает известный во всем мире мастер Кацура Кан, который уже более сорока пяти лет делится своими знаниями и секретами. Один из известнейших хореографов планеты проведет в пространстве «Новый сад» два занятия: теоретическое и практическое. В следующий вторник 29 июля он прочитает лекцию «Японский авангард середины XX века и зарождение буто», потом стартует неделя мастер-классов для самарских танцоров, а третьего августа будет лично оценить красоту японского танца: на «Вечере танца буто» можно будет оценить работы учеников Кацура Кана.

Фото: Надежда Штырова

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