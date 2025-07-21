В Самаре открылся Музей типографии: три зала с экспонатами и цифровыми материалами

Начинаем неделю с хорошей новости: еще один памятник архитектуры получил шанс на новую жизнь! В доходном доме купца Юрина – то есть в объекте культурного наследия, который был построен в 1907 году! – в помещении типографии Центра научно-технической информации открылся Музей типографии. Вдохновившись идеей сохранения традиций и истории, команда Фонда развития детского кино «Сотворение» подала заявку на грант от Фонда Потанина «Индустриальный эксперимент» в номинации «Завод-музей» и получила деньги на музеефикацию индустриального прошлого помещения. Подробнее о создании музея рассказала менеджер по продвижению Елена Томилина.
Елена Томилина
Менеджер по продвижению Музея типографии
«В сентябре 2021 года фонду «Сотворение» предоставили помещение в здании на улице Куйбышева. Выяснив, что в советское время в этом помещении работала типография при Центре научно-технической информации, президент фонда Ольга Малинина решила подать заявку на грант, чтобы восстановить здание и перекинуть мостик между эпохами. Грант выдали, но полученных денег на реализацию проекта, над которым работал самарский архитектор Дмитрий Храмов, не хватило, поэтому его открытие затянулось. Сегодня Музей типографии – это три зала с экспонатами и цифровыми материалами, которые помогают погрузиться в историю типографии в мире, нашей стране и в Самаре. «Галерея отпечатков» рассказывает историю печати от наскальных рисунков, глиняных табличек и узелкового письма до первых печатных станков и современных 3D принтеров. В зале «Дореволюционный» посетителей ждет станок Гутенберга в натуральную величину и 3D-экскурсия по первой самарской типографии, а зал «Советский» познакомит с рабочим местом сотрудника Центра научно-технической информации, который находился здесь до музея. Многие экспонаты создавались мастерами вручную – например, копию станка Гутенберга в натуральную величину создали мастера из Москвы, которые ранее уже изготавливали печатный станок Гутенберга для одного художественного фильма и сохранили все чертежи. А еще здесь есть созданные специально для музея 3D-экспонат и 3D-экспозиция: в залах показаны работа линотипного станка и работа первой в Самаре типографии, которая располагалась на улице Алексея Толстого – в правом крыле бывшего Реального училища».
Фото: Архивы пресс-служб
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