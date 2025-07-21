В Самаре открылся Музей типографии: три зала с экспонатами и цифровыми материалами

Менеджер по продвижению Музея типографии

«В сентябре 2021 года фонду «Сотворение» предоставили помещение в здании на улице Куйбышева. Выяснив, что в советское время в этом помещении работала типография при Центре научно-технической информации, президент фонда Ольга Малинина решила подать заявку на грант, чтобы восстановить здание и перекинуть мостик между эпохами. Грант выдали, но полученных денег на реализацию проекта, над которым работал самарский архитектор Дмитрий Храмов, не хватило, поэтому его открытие затянулось. Сегодня Музей типографии – это три зала с экспонатами и цифровыми материалами, которые помогают погрузиться в историю типографии в мире, нашей стране и в Самаре. «Галерея отпечатков» рассказывает историю печати от наскальных рисунков, глиняных табличек и узелкового письма до первых печатных станков и современных 3D принтеров. В зале «Дореволюционный» посетителей ждет станок Гутенберга в натуральную величину и 3D-экскурсия по первой самарской типографии, а зал «Советский» познакомит с рабочим местом сотрудника Центра научно-технической информации, который находился здесь до музея. Многие экспонаты создавались мастерами вручную – например, копию станка Гутенберга в натуральную величину создали мастера из Москвы, которые ранее уже изготавливали печатный станок Гутенберга для одного художественного фильма и сохранили все чертежи. А еще здесь есть созданные специально для музея 3D-экспонат и 3D-экспозиция: в залах показаны работа линотипного станка и работа первой в Самаре типографии, которая располагалась на улице Алексея Толстого – в правом крыле бывшего Реального училища».