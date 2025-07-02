Знакомьтесь, это Аня Радаева, Маргарита Галявеева и Оля Левыкина, которые создали камерное комьюнити, чтобы знакомить его участников с самарской – и не только! – культурой.

Как изменился ваш ответ на вопрос «Что такое «Худрук?» за три года вашей работы?

Оля: Три года – это слишком короткая дистанция для того, чтобы мы успели сильно отклониться от нашего первоначального пути. Однако за это время мы сумели выделить главный аспект в нашей деятельности: создание комьюнити для людей со схожим мировоззрением. Они доверяют нам, идут за нами и учатся разбираться в искусстве вместе с нами.

Аня: Если ответ на вопрос «Что такое Худрук?» и меняется со временем, то только потому, что мы продолжаем искать себя и тестировать форматы. Оля правильно говорит: одна из наших главных задач – это поиск «своих». И мы прекрасно – мне так кажется! – с этой задачей справляемся. Тем не менее, иногда бывает непросто доносить свои идеи и собирать аудиторию.

Маргарита: В моем сознании «Худрук» сегодня именно такой, каким мы его и планировали три года назад. За исключением той скорости, с которой он развивается, опережая ожидания.

А в чем главная сложность вашей работы?

Аня: Сложнее всего выстраивать мостик между культурной тусовкой – художниками, экспертами и лекторами – и зрителем. Эти люди часто не пересекаются и – это намного печальнее! – не могут понять друг друга, когда все-таки встречаются. Когда у нас получается их познакомить и помочь заговорить на одном языке, это всегда победа!

Если я правильно понимаю, одной из задач «Худрука» было неспешное изменение мира вокруг себя к лучшему. Какое из тех изменений, что удалось осуществить за три года, нравится вам больше всего?

Аня: Люди из нашего окружения начали покупать искусство! А это тоже важная задача «Худрука» – поддерживать художников и способствовать коллекционированию искусства. Недавно мы ездили в Нижний Новгород на ярмарку современной графики «Контур» довольно большой группой из четырнадцати человек, и все участники этого арт-тура приобрели что-то в коллекции. А еще на днях мы собирали посылку в Штаты: самарское искусство отправилось в Калифорнию! И, конечно, я никогда не думала, что когда-нибудь буду делать спектакль – это просто вау!

А что значит «делать спектакль» и какой у вас уровень вовлеченности в этот процесс?

Аня: На самом деле мы многое берем на себя – определяем формат, ищем подходящую площадку, обеспечиваем информационную поддержку в соцсетях и стараемся продумать любые мелочи, включая рассадку, которые помогут установить контакт между зрителем и актерами – вот что я имею в виду, когда говорю «делать спектакль». Идея, формат, площадка и маркетинг – вот наша зона ответственности, а работу на сцене мы доверяем профессионалам: актерам и режиссеру. Это, конечно, не мешает нам посещать репетиции и вносить свои корректировки.

Как вы выбираете тему следующего мероприятия? Бросаете записочки с вариантами в кувшинчик или крутите рулетку?

Аня: У нас более тривиальный алгоритм принятия решений: устраиваем вечернее совещание за бокалом прохладного белого!

Маргарита: Мы не полагаемся на случайности: каждое мероприятие – это синергия места, спикера, формата и темы. Поэтому только собрав все вводные, можно рассуждать о теме следующей встречи. Ну а то, что нас трое, играет нам на руку: любой спорный вопрос можно решить банальным большинством.

Аня: К тому же мы не ограничены во времени принятия решений, поэтому ни одна из идей не теряется, мы все записываем в наш список планов и постепенно реализуем. Ниша культурного досуга в Самаре свободна: люди по-прежнему ищут какой-то интересный, интеллектуальный способ провести время, поэтому с радостью приходят на наши мероприятия или отправляются с нами в арт-туры. Опять же напомню, что когда-то «Худрук» начался с того, что нам самим не хватало разнообразия культурной повестки в Самаре, и мы попросили Сергея Баландина провести курс лекций в ресторане.