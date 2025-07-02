Знакомьтесь, это Аня Радаева, Маргарита Галявеева и Оля Левыкина, которые создали камерное комьюнити, чтобы знакомить его участников с самарской – и не только! – культурой.

С тех пор, как Аня Радаева, Маргарита Галявеева и Оля Левыкина приняли решение повышать культурный уровень, прошло три года, за которые их арт-клуб успел выйти на новый уровень: его основатели проводят аукционы, посещают закрытые превью главных арт-ярмарок – и не только! – и мечтают об открытии собственного пространства с pop-up-магазином современного искусства.
Как изменился ваш ответ на вопрос «Что такое «Худрук?» за три года вашей работы?
Оля: Три года – это слишком короткая дистанция для того, чтобы мы успели сильно отклониться от нашего первоначального пути. Однако за это время мы сумели выделить главный аспект в нашей деятельности: создание комьюнити для людей со схожим мировоззрением. Они доверяют нам, идут за нами и учатся разбираться в искусстве вместе с нами.
Аня: Если ответ на вопрос «Что такое Худрук?» и меняется со временем, то только потому, что мы продолжаем искать себя и тестировать форматы. Оля правильно говорит: одна из наших главных задач – это поиск «своих». И мы прекрасно – мне так кажется! – с этой задачей справляемся. Тем не менее, иногда бывает непросто доносить свои идеи и собирать аудиторию.
Маргарита: В моем сознании «Худрук» сегодня именно такой, каким мы его и планировали три года назад. За исключением той скорости, с которой он развивается, опережая ожидания.
А в чем главная сложность вашей работы?
Аня: Сложнее всего выстраивать мостик между культурной тусовкой – художниками, экспертами и лекторами – и зрителем. Эти люди часто не пересекаются и – это намного печальнее! – не могут понять друг друга, когда все-таки встречаются. Когда у нас получается их познакомить и помочь заговорить на одном языке, это всегда победа!
Если я правильно понимаю, одной из задач «Худрука» было неспешное изменение мира вокруг себя к лучшему. Какое из тех изменений, что удалось осуществить за три года, нравится вам больше всего?
Аня: Люди из нашего окружения начали покупать искусство! А это тоже важная задача «Худрука» – поддерживать художников и способствовать коллекционированию искусства. Недавно мы ездили в Нижний Новгород на ярмарку современной графики «Контур» довольно большой группой из четырнадцати человек, и все участники этого арт-тура приобрели что-то в коллекции. А еще на днях мы собирали посылку в Штаты: самарское искусство отправилось в Калифорнию! И, конечно, я никогда не думала, что когда-нибудь буду делать спектакль – это просто вау!
А что значит «делать спектакль» и какой у вас уровень вовлеченности в этот процесс?
Аня: На самом деле мы многое берем на себя – определяем формат, ищем подходящую площадку, обеспечиваем информационную поддержку в соцсетях и стараемся продумать любые мелочи, включая рассадку, которые помогут установить контакт между зрителем и актерами – вот что я имею в виду, когда говорю «делать спектакль». Идея, формат, площадка и маркетинг – вот наша зона ответственности, а работу на сцене мы доверяем профессионалам: актерам и режиссеру. Это, конечно, не мешает нам посещать репетиции и вносить свои корректировки.
Как вы выбираете тему следующего мероприятия? Бросаете записочки с вариантами в кувшинчик или крутите рулетку?
Аня: У нас более тривиальный алгоритм принятия решений: устраиваем вечернее совещание за бокалом прохладного белого!
Маргарита: Мы не полагаемся на случайности: каждое мероприятие – это синергия места, спикера, формата и темы. Поэтому только собрав все вводные, можно рассуждать о теме следующей встречи. Ну а то, что нас трое, играет нам на руку: любой спорный вопрос можно решить банальным большинством.
Аня: К тому же мы не ограничены во времени принятия решений, поэтому ни одна из идей не теряется, мы все записываем в наш список планов и постепенно реализуем. Ниша культурного досуга в Самаре свободна: люди по-прежнему ищут какой-то интересный, интеллектуальный способ провести время, поэтому с радостью приходят на наши мероприятия или отправляются с нами в арт-туры. Опять же напомню, что когда-то «Худрук» начался с того, что нам самим не хватало разнообразия культурной повестки в Самаре, и мы попросили Сергея Баландина провести курс лекций в ресторане.
Давайте заглянем в списочек планов «Худрука», которым вы успели похвалиться: есть ли какие-то планы и идеи на ближайшую перспективу, которыми вы готовы поделиться?
Аня: У нас есть одна глобальная идея, которая уже давно зреет. Мы хотим запустить «Школу коллекционера». Мироздание устало подбрасывать нам знаки что пора. Как выбрать искусство и определить его ценность, где его купить, как оформить и куда повесить – участники нашей школы получат ответы на все эти вопросы. И не только на них.
Оля: Мы, конечно, немного волнуемся за уровень реализации. Этот проект получается достаточно трудоемким, и нужно продумать много моментов: сформировать удобное для всех расписание, подобрать актуальные и прикладные темы, выбрать релевантных спикеров и так далее. Как обычно, нам хочется продумать каждую мелочь, но мне кажется, что «Худрук» готов к этому проекту.
Как творческие люди и художники реагируют на то, что вы пытаетесь в их чистый, легкий и пушистый мир искусства привнести нотку коммерциализации и монетизации?
Аня: Отношения с художниками иногда сложно строить: они довольно часто не могут назначить цену на свою работу или, например, называют всем разные цифры, что, конечно, сильно ломает рынок. Поэтому сложности есть. Но за последние три года – то есть три года работы «Худрука»! – стало гораздо лучше и проще. Хорошим примером может служить история о том, как я пыталась купить картину у Яны Арбузовой несколько лет назад – это было до того, как она стала королевой самарского совриска, кстати! – и не смогла этого сделать, пока ей не позвонил Сергей Баландин: «Яна, у тебя там картину купить хотят, отреагируй как-нибудь!» Зато, на сегодняшний день, «Худрук» может похвастаться продажей нескольких Яниных работ в частные коллекции.
В сутках всего двадцать четыре часа, у каждой из вас есть личная жизнь и работа: как у вас получается выкраивать время на свой арт-клуб?
Маргарита: Наивно полагать что «Худрук» делается легким движением руки. Он действительно требует много времени и еще больше сил. Мы часто до ночи висим на телефоне, выходные проводим на встречах, а в дни мероприятий сбегаем со своих работ. Но это все того стоит! Силы всегда находятся на то, что любишь.
Оля: Вряд ли это станет для кого-то секретом, но даже любимая работа – или работы! – могут довести – и доводят, конечно же – тебя до выгорания. Но, когда видишь людей, которые к тебе приходят, а многие из них повторно, когда эти люди благодарят тебя за то, что ты делаешь, открывается второе – а потом и третье, и четвертое – дыхание. Воодушевляет и атмосфера внутри арт-среды. Галеристы, кураторы, арт-консультанты и многие другие участники этого рынка вовлечены в работу с каждым клиентом. Они отзывчивы, инициативны, всегда идут на контакт и готовы оказать посильную помощь в решении любого вопроса. Пример для работников в любой области.
Я знаю, что у аукционистов есть критерии успешности аукциона, а вот есть ли какой-то внутренний критерий успешности у «Худрука»?
Аня: Разумеется, это отзывы гостей!
Оля: Отзывы гостей, их повторные визиты и степень их вовлеченности. В принципе все сразу понятно, когда люди после встречи долго не хотят отпускать лектора и задают ему вопросы. Этот неподдельный интерес ни с чем невозможно спутать! И вот, когда он возникает, это означает только одно: можно поставить галочку «Все удалось!»
Поделитесь самым удивительным открытием, которое вы сделали за последние три года?
Оля: Для меня самым большим открытием стала востребованность «Худрука» на текущий момент – мы не ожидали, что так быстро сформируем активное комьюнити, которое готово устремиться с нами в пучину любых арт-экспериментов. Это подтвердило верность тезиса о том, что искусство объединяет.
Последний вопрос: о чем мечтают создатели «Худрука»?
Маргарита: У нас есть большая мечта, вдохновленная опытом соседних регионов. Мы хотим, чтобы Самара тоже стала важной точкой на культурной карте России, как, например, Нижний Новгород, Выкса, Пермь и Казань. Имела свой фестиваль или ярмарку современного искусства, поддержку бизнеса и меценатов, заинтересованность горожан.
Аня: Самарские художники заслуживают огромного внимания и поддержки, но в должном объеме получают их только за пределами региона. А нам бы хотелось создать такую среду, в которой творческая миграция лишена смысла.
Оля: Витают мысли и об открытии галереи современного искусства с поп-ап-магазином, в котором можно будет купить работы современных российских художников: соберем в одном месте самые яркие бренды и самые интересные коллаборации!
Значит, «Дому Худрука» быть?
Оля: Это было бы приятным развитием событий! Но без партнеров для такого масштабного проекта не обойтись, а найти их будет нелегким делом.
Аня: Если это открытие когда-нибудь случится, оно покажет городу, что с искусством можно жить, это необязательно дорого и непонятно, и что оно – искусство – везде! К тому же «Дом Худрука», как вы его назвали, сможет помочь плавно войти в коллекционирование всем, кто давно стоял на пороге этой практики.
Оля: И я уверена, что все у нас получится! Потому что между «нет» и «да» нужно всегда выбирать «да»!
Текст: Денис Либстер
Продюсер: Наталья Алиуллова
Фото: Анастасия Дави
Стиль: Анастасия Попова
Макияж: Валентина Реброва (LU:DI),
Прическа: Сафина Вероника (LU:DI)
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