Как создать галерею совриска с нуля? Отвечают Марина Нико и Дмитрий Никонов!

Почему вы выбрали сферу искусства для развития собственных талантов и как появилась SPACE13 gallery? Сложно поверить, что вы с самого детства мечтали о собственной галерее.

Дмитрий: Идею о собственной галерее мы обсуждали давно, хотя и не с самого детства, но все началось с поиска помещения, в котором Марина могла бы работать и хранить свои картины. И нам повезло! Когда мы пришли смотреть очередной вариант, нам обоим пришла в голову одна и та же мысль: а почему бы здесь не сделать выставочное пространство. Тем более что у Марины как раз был материал для выставки.

Марина: Но можно сказать, что все началось в пандемию, когда мы начали делать квартирные выставки. Мы устраивали их для друзей в одной из мастерских Союза художников России: потребность показывать свои работы никуда не делась, а все публичные пространства были закрыты. В какой-то момент мне стало там тесно. И тогда мы решили, что стоит посмотреть помещения побольше с возможностью показывать там мои проекты.

Дмитрий: Мы нашли помещение на улице Куйбышева, рядом с площадью Революции, и организовали там свою первую выставку Fake News – хотели показать, как информационное общество манипулирует нами. Потом организовали еще четыре проекта, а в 2024 году наши арендодатели спросили, не хотим ли мы посмотреть другое помещение.

Марина: А мы там вот только ремонт «под себя» сделали!

Дмитрий: Да-да! Но, когда приехали в новое пространство и услышали, что нам обещают доделать его под наши требования, не смогли отказаться. В итоге нам отдали, как принято в искусстве говорить, white cube, хотя в нашем случае он скорее grey. Нам оставалось только организовать систему перегородок и спланировать некий лабиринт, чтобы вести гостей галереи по пространству в зависимости от выставки. Все ремонтные работы закончились осенью: в ноябре мы открыли первую выставку в новом помещении. Большую групповую выставку, потому что в этом пространстве мы смогли позволить себе работать с такими проектами.

А с чего началось ваше увлечение искусством? Марина, как ты попала в Союз художников России?

Марина: Как творческий человек я хотела рисовать всегда, но перед художественной школой семь лет отучилась в музыкальной. В художественной школе я попала к классному преподавателю – Андрею Евгеньевичу Березину, самарскому художнику в третьем поколении. Он сразу обучал нас работе масляными красками. После художки я поступила в Самарское художественное училище Петрова-Водкина, где меня учили замечательные преподаватели старой школы.

Дмитрий: К этому моменту мы были уже знакомы, но я еще не думал об открытии галереи.

Марина: Потому что эта идея пришла к тебе с опытом, насмотренностью и жизнью со мной!

Дмитрий: К тому же мне было интересно попробовать себя на рынке, который не подчиняется классической рыночной экономике, к которой я привык. То есть ты никогда не можешь предугадать поведение потенциального клиента, потому что на решение о покупке влияет множество разных факторов. И это не единственная сложность: в сфере искусства достаточно долгое принятие решения. Мы даже художникам говорим о том, что нам нужно минимум полгода после выставки, чтобы их работа была в наличии и закреплена за нами.

Я правильно понимаю, что арт-рынок формируется абсолютно буквально случайным образом, как генерация случайных чисел, или есть какие-то закономерности?

Дмитрий: Конечно, есть определенные правила. На стоимость работ художника влияет его образование, «стаж», трудоемкость техники, участие в выставках и ярмарках, сотрудничество с галереями и так далее. Например, в нашей галерее есть работы московской художницы Оксаны Афанасьевой, после того, как она приняла участие в одном из самых престижных российских аукционов, ее работы выросли в цене в два раза! И не стоит забывать про искусство арт-маркетинга: Москва и Питер сильно поднимают стоимость художника, работая только на самарском рынке сложно сделать успешную карьеру. У нас и сообщества коллекционеров нет, готовых покупать на каждой выставке.