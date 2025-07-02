Как создать галерею совриска с нуля? Отвечают Марина Нико и Дмитрий Никонов!

Создатели галереи современного искусства SPACE13 gallery – Марина Нико и Дмитрий Никонов – у которой получилось – мы в этом уверены! – изменить самарский арт-ландшафт – достаточно упомянуть тот факт, что в их последних выставках принимают участие художники из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России – познакомились еще в школе и долго шли к идее открыть собственную галерею.
Почему вы выбрали сферу искусства для развития собственных талантов и как появилась SPACE13 gallery? Сложно поверить, что вы с самого детства мечтали о собственной галерее.
Дмитрий: Идею о собственной галерее мы обсуждали давно, хотя и не с самого детства, но все началось с поиска помещения, в котором Марина могла бы работать и хранить свои картины. И нам повезло! Когда мы пришли смотреть очередной вариант, нам обоим пришла в голову одна и та же мысль: а почему бы здесь не сделать выставочное пространство. Тем более что у Марины как раз был материал для выставки.
Марина: Но можно сказать, что все началось в пандемию, когда мы начали делать квартирные выставки. Мы устраивали их для друзей в одной из мастерских Союза художников России: потребность показывать свои работы никуда не делась, а все публичные пространства были закрыты. В какой-то момент мне стало там тесно. И тогда мы решили, что стоит посмотреть помещения побольше с возможностью показывать там мои проекты.
Дмитрий: Мы нашли помещение на улице Куйбышева, рядом с площадью Революции, и организовали там свою первую выставку Fake News – хотели показать, как информационное общество манипулирует нами. Потом организовали еще четыре проекта, а в 2024 году наши арендодатели спросили, не хотим ли мы посмотреть другое помещение.
Марина: А мы там вот только ремонт «под себя» сделали!
Дмитрий: Да-да! Но, когда приехали в новое пространство и услышали, что нам обещают доделать его под наши требования, не смогли отказаться. В итоге нам отдали, как принято в искусстве говорить, white cube, хотя в нашем случае он скорее grey. Нам оставалось только организовать систему перегородок и спланировать некий лабиринт, чтобы вести гостей галереи по пространству в зависимости от выставки. Все ремонтные работы закончились осенью: в ноябре мы открыли первую выставку в новом помещении. Большую групповую выставку, потому что в этом пространстве мы смогли позволить себе работать с такими проектами.
А с чего началось ваше увлечение искусством? Марина, как ты попала в Союз художников России?
Марина: Как творческий человек я хотела рисовать всегда, но перед художественной школой семь лет отучилась в музыкальной. В художественной школе я попала к классному преподавателю – Андрею Евгеньевичу Березину, самарскому художнику в третьем поколении. Он сразу обучал нас работе масляными красками. После художки я поступила в Самарское художественное училище Петрова-Водкина, где меня учили замечательные преподаватели старой школы.
Дмитрий: К этому моменту мы были уже знакомы, но я еще не думал об открытии галереи.
Марина: Потому что эта идея пришла к тебе с опытом, насмотренностью и жизнью со мной!
Дмитрий: К тому же мне было интересно попробовать себя на рынке, который не подчиняется классической рыночной экономике, к которой я привык. То есть ты никогда не можешь предугадать поведение потенциального клиента, потому что на решение о покупке влияет множество разных факторов. И это не единственная сложность: в сфере искусства достаточно долгое принятие решения. Мы даже художникам говорим о том, что нам нужно минимум полгода после выставки, чтобы их работа была в наличии и закреплена за нами.
Я правильно понимаю, что арт-рынок формируется абсолютно буквально случайным образом, как генерация случайных чисел, или есть какие-то закономерности?
Дмитрий: Конечно, есть определенные правила. На стоимость работ художника влияет его образование, «стаж», трудоемкость техники, участие в выставках и ярмарках, сотрудничество с галереями и так далее. Например, в нашей галерее есть работы московской художницы Оксаны Афанасьевой, после того, как она приняла участие в одном из самых престижных российских аукционов, ее работы выросли в цене в два раза! И не стоит забывать про искусство арт-маркетинга: Москва и Питер сильно поднимают стоимость художника, работая только на самарском рынке сложно сделать успешную карьеру. У нас и сообщества коллекционеров нет, готовых покупать на каждой выставке.
А можно, кстати, считать желание человека купить работу одним из критериев условно «хорошего искусства»? И есть ли, вообще, смысл говорить о таком понятии?
Марина: Если понятие «хорошее искусство» и существует, оно субъективно. Но у нас есть определенные критерии оценки художников, которых мы отбираем. Плюс мы оцениваем их потенциал, смотрим, насколько человек вписывается в концепцию, например, групповой выставки.
Дмитрий: Есть еще один критерий: для нас важно, чтобы работа отзывалась у нас внутри. Иначе мы не сможем рассказать о ней и окунуть гостей выставки в нашу любовь к картине и художнику.
Вопрос к Марине: а нет ли у вас творческой ревности, когда вы – художница – выставляете работы других художников?
Марина: Ревности нет, есть огромное желание, чтобы проект процветал, так что за успех каждой выставки в галерее я переживаю намного сильнее, чем за свой собственный.
А это сложно: говорить художникам нет? Вам же приходится оценивать работы, принимать решение, подходит ли вам конкретная картина, и отказывать.
Дмитрий: Признаюсь, когда мы проводили свой первый open call, было сложно.
Марина: Но мы всегда пытаемся избавиться от субъективизации. С первыми проектами нам помогали наши друзья-архитекторы. Сейчас мы привлекаем к отбору работ консультантов из нашей сферы, чтобы выбор был основан не только на нашем вкусе.
У вас получилось наладить коммуникацию с самарским арт-комьюнити, которое разделено на кружки культуры?
Дмитрий: Знаете, с одной стороны, мы всегда за здоровую коммуникацию, а с другой – одиночки и не пытаемся вписаться в какие-то круги. То есть тот, кто готов с нами общаться, он общается, и нам это приятно.
А какие из самарских арт-очагов вы можете назвать любимыми?
Марина: Ждем открытия обновленной галереи «Виктория», не пропускали выставки в «Нулевой комнате», пока она не закрылась. Очень нравится дом-музей «Заварка» и медиапроекты в Gallery 419.
Дмитрий: Еще, конечно же, Третьяковка в Самаре. Она безусловно способствует повышению уровня культуры в нашем городе в целом.
У вас есть какие-то ориентиры в галерейной сфере в масштабе планеты?
Дмитрий: Когда мы делали свою первую выставку, ориентировались на московские и питерские галереи, которые тоже работают проектами. Мне лично нравится питерская галерея MYTH. В Самаре можно отметить «Викторию», которая рассказывает о сложном для понимания ультрасовременном искусстве. И это здорово, потому что про современное искусство надо рассказывать – одна из целей, которую мы ставим перед своим проектом, это сделать искусство ближе к людям. Можно сказать, просветительская миссия, пусть и не в таких масштабах, как у коллег из «Виктории».
Скажите, есть ли у Самары какие-то шансы стать одним из арт-центров страны?
Марина: Мне кажется, для Самары это просто необходимо. Тем более, у нас есть множество локаций, в которых можно организовать нормальный арт-кластер! Такой «Винзавод» на минималках!
Дмитрий: Но для этого недостаточно желания или энтузиазма – нужна масштабная поддержка на государственном уровне или со стороны крупного бизнеса. Пока искусство центрируется вокруг Москвы, стартануть получится, только если к нам поедут московские коллекционеры. Так, например, сделали в Нижнем, где работает ярмарка графики «Контур».
А нет ли опасения, что эта твердая рука административной поддержки сразу же начнет диктовать правила игры и пространство свободного творчества начнет сужаться?
Марина: Я так думаю, что оно уже сужается.
Дмитрий: Это не опасения даже, а реальность: интересы мецената или государства всегда превалируют.
Давайте закончим разговор красиво: у вас есть какая-то мечта?
Дмитрий: Если говорить про галерею, нам хочется вывести ее на уровень страны. Чтобы люди в других городах говорили про SPACE13: «А, так это же самарская галерея, и мы ее знаем!»
Но зачем вам такая известность? Чтобы о вас говорили? Чтобы больше художников принимало участие в ваших проектах?
Марина: Во-первых, для того, чтобы наша галерея могла себя окупать самостоятельно. Во-вторых, потому что это поможет получать нам больше позитивных эмоций и сделать наш проект еще лучше.
Дмитрий: А еще это поможет нам выйти на новый уровень! Трудно передать ощущения, когда известный художник, который сотрудничает с лучшими галереями страны, пишет, что ему нравится наш проект и он готов принять в нем участие и предоставить свои работы. Это заряжает энергией, которая помогает нам продолжать то, что мы делаем. И нам это нравится.
Текст: Денис Либстер
Фото: Айжан Мухомеджанова
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