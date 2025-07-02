Сева Выводцев: «Мне кажется, в эпоху модерна и постмодерна все сильно усложнилось»

Мечтал ли ты в детстве стать художником или иллюстратором? Кстати, художник и иллюстратор – это не одно и то же?

Мне кажется, это достаточно разные, пусть и довольно близкие, понятия. Иллюстраторов редко можно встретить на выставках современного искусства – как правило, это люди, которые реализуют задачу клиента и работают по брифу. А художник творит по зову души. Ну, в большинстве случаев.

А себя ты считаешь кем: художником, иллюстратором или предпринимателем?

В детстве мама говорила мне: «Не дай бог, ты станешь художником, потому что ничего не заработаешь!» Вот и я думал: ну нет, художником я точно не хочу быть. Поэтому сейчас я даже немного удивлен, что оказался в той точке, где я в какой-то степени художник. И сложно сказать, кто я больше. Наверное, все равно я больше иллюстратор, потому что больше всего усилий в моей жизни было направлено на развитие этого навыка и прокачку в этом направлении. И тут самое время отметить, что иллюстрация – это не всегда четкое ТЗ. Есть какая-то едва заметная грань, переступая которую художник становится иллюстратором, а иллюстратор – художником. Так вот, я не до конца понимаю, перешел ли эту черту, стал ли художником и можно ли считать это развитием. Хотя мне, конечно, хочется считать это развитием.

Есть ли у тебя какие-то внутренние ориентиры, которые помогают не сбиваться с курса и отслеживать нужную траекторию развития?

Вот буквально вчера мы болтали с коллегой, которая спросила у меня совета, куда двигаться. А я сам сейчас ищу для себя ответ на этот вопрос. Конечно, у меня есть ориентиры и список планов, которые я бы хотел реализовать как художник. И планы в сфере иллюстрации у меня тоже есть. Но там скорее история с открытым финалом, чем четкий график в формате «завтра мы открываем филиал в столице, а послезавтра рисую обложку для «Нью-Йоркера».

Скажи, пожалуйста, сложно ли зарабатывать на жизнь творчеством без постоянного компромисса с самим собой?

Несколько лет назад было проще! Сегодня рынок иллюстраций в России, на мой взгляд, сильно ужался и скукожился. И на это есть ряд причин: как очевидных, так и не очень. И, конечно, у нас не получится обойти стороной тему искусственного интеллекта, хотя мне казалось, что в нашу сферу – я имею в виду именно авторскую и немного авангардную иллюстрацию, а не диджитал-арта – не зайдут нейросети. Хорошая новость в том, что они пока не зашли. Плохая, на нас это все равно отразилось. Хотя бы на уровне: зачем заказывать у иллюстратора, если можно загрузить промпт. Но, знаешь, что мне кажется очень странным? Если я начну рисовать в стиле другого художника, у сообщества возникнет ко мне тонна вопросов. А нейросеть в большинстве случаев рисует в чужом стиле, и вопрос этики почему-то стоит на последнем месте. Почему студия Ghibli никак не реагирует на все эти картинки в стиле Миядзаки? Может, какие-то договоренности есть, не знаю.

Как считаешь, что нужно современному художнику, чтобы зарабатывать своим творчеством? Точнее даже так, что сегодня важнее: талант, умение вписаться в тренды или просто достаточно оказаться в нужное время в нужном месте?

Мне кажется, успех – это всегда совокупность факторов. Я, например, по возможности стараюсь не идти на компромиссы, и в ситуациях «давайте просто нарисуем реализм» меня сильно выручает, что я могу отработать историю в роли арт-директора и найти «нужного» исполнителя. Но то, что не существует какого-то рецепта или алгоритма, который мог бы привести к успеху, ни для кого же не секрет? Мне кажется, что нужно всегда гнуть свою линию. Но то, что иногда «гнуть свою линию» равняется «полгода сидеть без проектов», тоже всем известно.

Полгода — это еще хороший вариант!

Согласен! В принципе, прямо весной у меня была как раз такая ситуация: я какое-то время просто держался на арт-директорских задачах, а в моей иллюстраторской деятельности образовался некий вакуум. Так что мне сложно сказать, что нужно делать. Наверное, по возможности нужно делать то, что тебе нравится, и то, что считаешь правильным в искусстве. Если ты видишь, что нашел свой стиль, мне кажется, стоит какое-то время бить в одну точку – и тогда это сработает. По крайней мере в моем случае это сработало!

А есть какие-то критерии, которые могут помочь отличить хорошую иллюстрацию от хайповой работы?

Мне кажется, в эпоху модерна и постмодерна все сильно усложнилось. То есть раньше все было гораздо понятнее. И я даже не могу сказать, что сегодня важно: чувственность, скилл, уровень владения рукой или что-то еще. Иногда смотришь на работы человека, понимаешь, что там есть и уровень, и рука, но чего-то все равно не хватает! Души, изюминки какой-то, странного сдвига или ошибки, которая сделала бы из его работы искусство.

Слушай, а если вдруг к тебе подойдет школьник с вопросом «Что хотел сказать автор?», сможешь ему ответить?

У меня нет с этим сложностей. Вряд ли бы я сказал: «Нет, это вы сами додумывайте!» Если, конечно, речь не идет об иллюстрации к какому-то самодостаточному произведению. Я, например, даже не знаю, что рассказать про проект «Самарский модернизм», потому что уверен, что он говорит сам за себя. К тому же сложно запихнуть историю сложной архитектуры в один абзац текста. Но искусство зачастую тоже сложное, поэтому требует от своего зрителя определенного уровня подготовки.

Почему в последнее время почти нет проектов, объединяющих самарское арт-комьюнити, похожих на «Колода таро», который организовал когда-то Александр Бердин-Лазурский?

В последнее время с объединением комьюнити иллюстраторов и диджитал-артистов неплохо справляется наша «Школа плохого рисунка» и новых проект моих друзей «Самарские подмышки». У художников для этого больше площадок и галерей, а у тех, кто занимается иллюстрацией, пространства для ни к чему не обязывающих встреч не было, так что «ШПР» стала тем местом, в котором встречаются самарские иллюстраторы. Мы начали собираться лет десять назад: это был или конец 2015 или начало 2016 года. Сначала мы рисовали друг друга, потом решили, что здорово будет позвать модель и пригласили Настю Россо, а потом перешли на рисование с натуры. Конечно, у нас не было никакой структуры или графика. Позже мы переехали в «Дом 77» в студию нашего знакомого аниматора. Собственно, именно он и привнес историю с короткими таймингами. А потом мы «доросли» до набросков обнаженной натуры. Минутка, три минутки, пять минуток и так далее. И мы в рамках этих таймингов делаем короткие наброски. В какой-то момент проект встал на паузу, а после ковида мы встретились в новом составе. Сегодня «Школа плохого рисунка» — это самое настоящее комьюнити самарских иллюстраторов, рисовальщиков и художников. У нас нет стремления кого-то учить, нам не нужен менторинг – мы встречаемся только для того, чтобы классно провести время. Знаешь, это про кайф, про лихость и про своего рода тренировку мозга, которому нужно быстро изобразить фигуру, динамику позы и уловить точную линию. Такая ментальная тренировка.

А можешь открыть секрет, на чем базируется твой интерес к советскому искусству?

Вряд ли то, что я родился в 1989 году, можно назвать секретом. И то, что я вырос на Безымянке тоже не тайна. А Безымянка – это часть города, которой до советского времени просто не существовало. Там есть классный постконструктивизм и много позднесоветского модернизма, поэтому, разумеется, на меня повлияла среда. В детстве я даже не знал, что есть купеческий город Самара. Да, время от времени мы приезжали в центр, гуляли по набережной и ходили в театры и галереи. Но то, что этот старый центр и есть Самара, я осознал только во подростковом возрасте. До этого всю мою жизнь составляла Безымянка, парк Металлургов, бассейн «Нептун», дом культуры имени Кирова и другие примеры советской архитектуры и монументального искусства. Если добавить к этому мое архитектурное образование, станет понятно, почему я так люблю искусство и архитектуру советского периода. Я ходил по городу и все время что-то фоткал для своего аккаунта Soviet Samara, в котором выкладывал городские детали. А потом мы на этой теме задружились с Мишей из «Надо сохранить», и в какой-то момент я подумал, что хочу создать какой-то проект, посвященный советскому модернизму, и одновременно поддержать Мишин проект. Но в тот момент я еще не знал, что это будет. Просто хотел, чтобы у людей, которым нравится советское монументальное искусство, архитектура и городские детали, была возможность почувствовать причастность к этой общей любви и немного помочь городу через покупку арта.

Никогда не задумывался, что есть такого в Самаре, из-за чего в городе появляется много творческих ребят очень высокого уровня?

Мне сложно сказать, с чем это связано, но я тоже обращаю внимание, что наш город богат на классных творческих людей. И это отмечаю не только я, но и люди из других городов, которые оставляют комментарии в наших социальных сетях типа «Ничего себе, у вас там уровень!» И уровень на самом деле высокий. А вот откуда этот уровень берется, я не знаю. Может, это просто волжский вайб?

Давай пофантазируем! Представь, что к тебе подходит волшебник и говорит: «Вот тебе, Сева, волшебная палочка, которая может исполнить три желания!» Что бы ты загадал для Самары?

Мне не хватает какой-то истории с монументальным искусством. Того, что было в позднесоветское время, когда родилось большое количество классных полотен, о которых мы сегодня говорим «Нужно сохранить!» Тем более что сегодня так много доступных форматов: муралы, граффити, витражи и так далее. Огромное поле для экспериментов! Недавно, например, я думал, что было бы здорово перевести мою графику в мозаику. Главное, чтобы эту историю не похоронили под слоями отчетности и можно было сохранить разумный компромисс. Как в том случае, когда мы делали серию муралов и у нас получилось выдержать баланс.

Переходим ко второму желанию?

Да, пожалуй! Мне до сих пор грустно, что закрылась «Нулевая» – хочется, чтобы в городе было больше подобных площадок. Это же крутая штука была: по сути, современный дом культуры с лекциями, концертами и выставками. «Третьяковка в Самаре» и «Виктория» – классные галереи, но хочется чего-то более демократичного. У меня осталось третье желание, но давай я оставлю его в резерве.

У меня остался последний вопрос: к какой книге ты бы хотел нарисовать иллюстрации?

Какой-то конкретной книги, которую я бы хотел проиллюстрировать, у меня нет, но желание полноценно проиллюстрировать какую-то историю присутствует. Скажу больше: для меня это одна из главных целей на ближайшее время. Я даже подумывал, не написать ли книгу самому: у меня дедушка зимой умер и мелькнула мысль почтить его память книгой со стихами, которые мы писали вместе, когда ездили на дачу. В какой-то свободной, чуть дурацкой форме сочиняли четверостишья о том, что происходило на даче. И тетрадка с этими стихами у меня сохранилась. А вообще, я мечтаю однажды нарисовать обложку для «Нью-Йоркера». И надеюсь, когда-нибудь мне выпадет шанс!