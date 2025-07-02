Полина Дрожжина: «Во всех командах, в которых я работала, мне хотелось как-то раскачать молодую самарскую арт-сцену»

Давай, как в хорошем фильме, начнем с флешбэка и вернемся на какое-то время назад, чтобы понять, когда Полина и продюсер проектов в сфере искусства и культуры стали синонимами.

В подростковом периоде всегда есть место сложным эмоциям и чувствам, поэтому волей-неволей ты начинаешь выражать их через какие-то художественные инструменты. Моим инструментом стала фотография: позже это увлечение привело меня к первой выставке, которая открылась в Музее Модерна, когда мне было семнадцать лет. В те годы в Самаре никто не работал с молодыми авторами, и я решила помочь самой себе, в первую очередь, и таким же, как я, создать в городе благоприятную среду. С тех пор почти все проекты, которые я делала, проходили под лозунгом «Люби Самару, Москва подождет!» То есть легко, конечно, уехать в другой город, но попробуй там, где абсолютно чистое поле, что-то сделать с нуля! Вся моя жизнь связана с организацией каких-то проектов и даже сейчас в «Акроне» я занимаюсь спецпроектами и остаюсь при своих компетенциях. Сложность в том, что я почти не знакома с футбольной темой, но я по-прежнему работаю с молодыми авторами, продолжая привлекать разных исполнителей, культурных деятелей и креаторов.

А твое увлечение фотографией уже в прошлом? Никогда не возникало желания снова взять в руки камеру? И нет ли конфликтов у менеджера Полины и фотографа Полины: не ругаются они по вечерам?

Я до сих пор не могу понять, закончилась ли в моей жизни фотография, но камеру в руках не держала года три, честное слово. Я даже не слежу, какие сейчас в Самаре есть фотостудии, какие фотоконкурсы актуальные и какие современные фотографы на слуху. Думаю, можно сказать, что глубокая история с фотографией закончилась году в восемнадцатом, когда я передала свои полномочия руководителя фотоклуба «Контраст» ребятам, которые из этого клуба и стали не только фотографами, но и менеджерами и управленцами. А так как фотографией я не занимаюсь уже много лет, никаких конфликтов между Полиной-фотографом и Полиной-менеджером и быть не может. А вот у Полины-креатора и Полины-руководителя бывают стычки. Особенно ярко это проявлялось в «Нулевой», когда появлялась какая-то очень классная идея, но я понимала, что она требует определенных затрат и не вписывается в наши бюджеты.

Последний вопрос о фотопрошлом, честное слово: помнишь, какие открытия подарило тебе увлечение фотографией?

Когда я училась в фотошколе во Дворце юных пионеров, сильно комплексовала, что у меня не было фотокамеры: все сидели с навороченными бандурами, а у меня цифровая мыльница Sony Cyber Shot. И тогда наш учитель сказал: «Ты не переживай, потому что в любой камере есть диафрагма, выдержка и спуск, больше тебе ничего не нужно!» Он помог мне понять, что дело вообще не в технике, если только ты не снимаешь какую-то коммерцию и тебе нужна конкретная аппаратура для решения определенной задачи. Так что, когда у меня появился свой фотоклуб, который я основала в студенчестве, его девизом стало правило «Неважно, что ты снимаешь, важно, как ты делаешь». И это даже не про фотографию, а гораздо шире можно трактовать: твой главный инструмент – это твоя креативность и образ мышления. Каждый может снять то, что можно увидеть простыми глазами, а ты попробуй снять то, что вообще не видно. Мне кажется, в этом и проявляется ценность автора, как и ценность любого современного художника — показать то, что, возможно, не видно другим. То, что не лежит на поверхности. Погрузить в какие-то другие миры. Я с детства обожаю сюрреализм, была – спасибо папе за книжечки! – фанаткой Дали с десяти лет и какие-то свои фотокадры старалась делать, используя стекло, жидкость, зеркала и пластик. И у меня сохранился этот навык: смотреть на проекты под другим углом. Потому что если ты развиваешь вот эту когнитивную способность немножечко выпендриться и сделать не как все, потом сможешь применять ее к другим видам деятельности. Правда с возрастом это стачивается: становишься каким-то приземленным.

Правильно ли я понимаю, что у культурного менеджера Полины сохранились по сути те же принципы, что были у молодого фотографа Полины и в «Нулевой» ты пыталась показать то, чего не видно глазами, и погрузить людей в другие миры?

Я это ощущаю как линейный путь: я была автором, который пытался как-то выделиться, и понимала, что мне негде выставляться. А когда я стала работать с музыкантами, театральными режиссерами и современными художниками, я поняла, что на самом деле везде одни и те же сложности. И сработало старое доброе правило: не можешь изменить – возглавь! Во всех командах, в которых я работала, мне хотелось как-то раскачать молодую самарскую арт-сцену.

Мне кажется, ты из тех людей, которых тревожит, что они не могут контролировать все, что происходит?

Мне кажется, что раньше так все и было. А вот сейчас все немного изменилось. Может, причиной тому возраст под 30, может, три года жизни в супербуферное время с ковидом и другими моментами, на которые ты никак не можешь повлиять, но тревожиться я стала гораздо меньше!