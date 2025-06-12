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Одиночество в большом городе: о чем рассказывают работы уличного художника NGC_1797

Отчуждение, тревожность и экзистенциальное одиночество в городе – вот главные темы работ самарского уличного художника, известного под псевдонимом NGC_1797.

Участник творческого объединения Aksometry Lab использует подъезд как пространство для выражения противостояния индивида и мегаполиса и превращает образы одиноких фигур на фоне серых стен и монотонных высоток в метафору разрыва между личностью и обществом.

Оценить работы NGC_1797 и задуматься, какие эмоции прячутся за маской повседневности, можно будет на выставке его работ «Тут был…», которая откроется в «ЗИМ Галерее» в среду 18 июня.

Фото: Архивы пресс-служб

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