Самарский «Контур»: с чем городские художники вернулись из Нижнего Новгорода

Куратор галереи «Виктория»

«В этом году «Виктория» представила на «Контуре» работы Алексея Журавлева, Яны Арбузовой, Оксаны Стоговой и Севы Выводцева. Несмотря на то, что посетителей на выставке было меньше, чем в прошлые годы, никто не остался без внимания покупателей: по данным пресс-службы «Контура» суммарно было продано 640 предметов искусства на сумму более 57 000 000 рублей. Новостью ярмарки этого года стал раздел «Контур.Фото», где галерея PENNLAB продавала работы Кристины Сырчиковой из серии «Родные пятна», которая ушла за 150 000 рублей и попала в ТОП-5 фотопродаж, а на стенде галереи Grabar популярностью пользовалась Мила Гущина»