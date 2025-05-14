Как показать невидимый женский труд? Отвечает Мария Самойлова

Чтобы помочь всем женщинам мира избавиться от стереотипного ярлыка «девушка с бумажками», художница и соорганизатор сообщества «Палатка Group» Мария Самойлова рисует фабрики и заводы, на которые она много лет смотрела из окна офиса, вплетая в свои работы женские вещи и образы, которые кажутся мелкими и неважными по сравнению с огромной трудозатратной промышленностью. На выставке «Завод на моей юбке», которая сегодня откроется сегодня в «ЗИМ Галерее», Мария представит произведения, выполненные в разных – живопись, графика, фотография, скульптура – жанрах, которые объединяет одно: все они посвящены производственной тематике и женскому труду.