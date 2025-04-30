Алексей Коньков: «Я мечтаю стать условным королем пиратов, но только пиратов от мира пиксель-арта»

Об этом титуле мечтает Алексей Коньков – участник арти-опен-колла, который проходил в нашем telegram-канале. Алексей, больше известный как Dethrood – контемпорари-пиксель-артист, междисциплинарный художник и пират от пиксель-арта, который уже (!) одиннадцать лет рисует в (!!) Paint. Поговорили с paint-мэйкером о пробах пера – и мышки – на первом компьютере, бунте против художки, формировании комьюнити и сложностях на пути приезжего художника в большом городе.
«У меня есть иллюстрация-рекордсмен, над которой я работал целый месяц»
Самый первый – и, вероятно, самый частый вопрос – как и когда ты начал рисовать?
Я рисую с самого детства – всегда любил это делать. С самого начала мое творчество было связано с другим занятием, которым я буквально горел, – видеоиграми. Но я никогда не мог подумать, что стану художником. В детстве и вовсе бунтовал против художественного образования! Так вышло, что я самоучка, а еще обожал рисовать для себя. Как-то даже занял призовое место в одном художественном конкурсе пиксельной графики. И именно тогда, двенадцать лет назад, понял, что хочу все-таки быть художником, а вовсе не программистом или музыкантом. Зачем распыляться на несколько дел, когда гораздо результативнее погрузиться во что-то одно?
Когда в твою жизнь ворвался Paint?
История с ним тоже началась в детстве: я пытался что-то «рисовать» еще на своем первом компьютере. Но, буду честен, сейчас я работаю в более усовершенствованной версии Paint – Paint.net с весьма удобным софтом.
Ты не уходишь из этой программы даже в то время, когда вокруг так много крутых конкурентов?
Конкурентов действительно очень много, есть и программы, специализирующиеся именно на пиксель-арте. Как-то я пытался освоить Photoshop, но у нас с ним как-то не сложилось.
Как похорошел (читать – изменился) Paint за одиннадцать лет работы в нем?
Стандартная версия, которую многие сразу же представляют, когда слышат про Paint, никак не изменилась, а вот Paint.NET обновляется до сих пор. Но я продолжаю работать исключительно со старой версией: у нее есть «волшебная» кисточка, которая появилась в программе из-за бага – ее невозможно повторить и найти где-то еще.
Признаюсь, что редакция Собака.ru очень удивилась, когда узнала, что ты рисуешь именно в Paint. Как реагируют на это твои знакомые?
Каждый раз это сбивает людей с толку. Чаще всего они недоумевающе спрашивают: «Что? Ты рисуешь в Paint? Тебе удобно?», как будто это какой-то ужас и кошмар. Но мне настолько комфортно, что я даже не использую профессиональную мышку.
Сколько времени занимает создание одной иллюстрации?
В среднем работа над одной иллюстрацией занимает у меня от двух до четырех часов, иногда дело доходит и до двенадцати. Нет никакой нормированности: суперкрутую иллюстрацию можно создать за 15 минут, а на ту, что не зайдет аудитории, возможно потратить целые сутки.
Кстати, у меня есть иллюстрация-рекордсмен, над которой я работал целый месяц: пейзаж с горами – сложный и самый долгий заказ в моей практике.
«Быть приезжим художником-самоучкой в большом городе – это хардкорный уровень»
Ты занимаешься исследованием пиксель-арта и пиксель-арт-комиксами. Когда и как это началось? Почему ты выбрал эти направления?
Долгое время я пытался устроиться на работу в игровые студии: около пятнадцати раз проходил собеседования, но история с ними никогда не складывалась: то я не подходил по разным критериям, то они закрывались. И тогда я понял, что нужно искать себя в чем-то другом, применять знания пиксель-арта в различных нишах, не только в сфере игровой графики. Я начал интересоваться и погружаться в эту тему еще глубже: вместе с другом мы даже переводили на слух лекцию немецкого профессора и художника пиксель-арта, отслеживали тренды в этой индустрии. Сейчас я могу бесконечно долго рассказывать про пиксель-арт, и люди из моего окружения точно подтвердят, что это будут не какие-то душные разговоры, а исключительно интересные и реальные истории из жизни и моей практики.
Много ли ребят в Самаре – и даже в России – занимаются смежными исследованиями?
В Самаре я никого не знаю, а вот в России есть пара пиксель-артистов, которые также занимаются исследованиями. Но вот исследованием пиксель-арт-комиксов в нашей стране, по моим сведениям, не занимается никто. Технически такого направления просто не существует.
Ты определяешь себя как междисциплинарный художник, контемпорари-пиксель-артист, пират от пиксель-арта. И если с первыми двумя все более менее понятно, то последнее может вызвать вопросы. Давай объясним, что это значит?
Пират в моем понимании – это контркультурщик, борец против однообразной игры. И вся моя работа – это бунт против функциональной графики пиксель-арта. Мне близка пиратская культура, и то, чем я занимаюсь в пиксель-арте, приближено к ней. Я создаю – для многих необычные – работы, участвую с ними в выставках. Для комьюнити художников мои иллюстрации – это что-то дико непонятное, а от этого – и крутое! Я мечтаю стать условным королем пиратов, но только пиратов от мира пиксель-арта: сделать важные открытия в исследовании этой сферы, помочь комьюнити развиться, в том числе и благодаря переводам комиксов и иностранных работ.
Контемпорари-пиксель-артист – это человек, который еще и участвует в выставках? Был ли у тебя уже такой опыт?
Да, у меня был опыт участия в коллективных выставках – около трех-четырех раз выставлялся в городских галереях. А 26 апреля одна из моих работ поехала в Японию. Мне нравится выставляться, потому что именно так я могу поделиться чувственной стороной своей души, интересной концепцией и идеей – сразу со множеством людей. Люблю не только выставки, но еще и конкурсы, которые проходят в разных городах и странах. Мне нравится рассказывать о себе на фестивалях и ивентах, кататься на маркеты в другие регионы: я вроде бы приезжаю, чтобы продать работы, а в итоге получаю намного большее – новые знакомства. И, конечно, помогаю продвигать дело, которое действительно люблю.
Насколько сложно продвигаться в Самаре?
Я родился и большую часть жизни провел не в Самаре – в этом городе я живу всего десять лет. Быть приезжим художником-самоучкой в большом городе – это хардкорный уровень. Пробиться в тусовку здесь крайне сложно. Но я, например, очень редко был своим: буду честен, одному мне намного комфортнее, хотя у меня есть крепкая дружная пиратская команда.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
Иллюстрации: Алексей Коньков
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