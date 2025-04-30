Алексей Коньков: «Я мечтаю стать условным королем пиратов, но только пиратов от мира пиксель-арта»

«У меня есть иллюстрация-рекордсмен, над которой я работал целый месяц»

Самый первый – и, вероятно, самый частый вопрос – как и когда ты начал рисовать?

Я рисую с самого детства – всегда любил это делать. С самого начала мое творчество было связано с другим занятием, которым я буквально горел, – видеоиграми. Но я никогда не мог подумать, что стану художником. В детстве и вовсе бунтовал против художественного образования! Так вышло, что я самоучка, а еще обожал рисовать для себя. Как-то даже занял призовое место в одном художественном конкурсе пиксельной графики. И именно тогда, двенадцать лет назад, понял, что хочу все-таки быть художником, а вовсе не программистом или музыкантом. Зачем распыляться на несколько дел, когда гораздо результативнее погрузиться во что-то одно?

Когда в твою жизнь ворвался Paint?

История с ним тоже началась в детстве: я пытался что-то «рисовать» еще на своем первом компьютере. Но, буду честен, сейчас я работаю в более усовершенствованной версии Paint – Paint.net с весьма удобным софтом.

Ты не уходишь из этой программы даже в то время, когда вокруг так много крутых конкурентов?

Конкурентов действительно очень много, есть и программы, специализирующиеся именно на пиксель-арте. Как-то я пытался освоить Photoshop, но у нас с ним как-то не сложилось.

Как похорошел (читать – изменился) Paint за одиннадцать лет работы в нем?

Стандартная версия, которую многие сразу же представляют, когда слышат про Paint, никак не изменилась, а вот Paint.NET обновляется до сих пор. Но я продолжаю работать исключительно со старой версией: у нее есть «волшебная» кисточка, которая появилась в программе из-за бага – ее невозможно повторить и найти где-то еще.

Признаюсь, что редакция Собака.ru очень удивилась, когда узнала, что ты рисуешь именно в Paint. Как реагируют на это твои знакомые?

Каждый раз это сбивает людей с толку. Чаще всего они недоумевающе спрашивают: «Что? Ты рисуешь в Paint? Тебе удобно?», как будто это какой-то ужас и кошмар. Но мне настолько комфортно, что я даже не использую профессиональную мышку.

Сколько времени занимает создание одной иллюстрации?

В среднем работа над одной иллюстрацией занимает у меня от двух до четырех часов, иногда дело доходит и до двенадцати. Нет никакой нормированности: суперкрутую иллюстрацию можно создать за 15 минут, а на ту, что не зайдет аудитории, возможно потратить целые сутки.

Кстати, у меня есть иллюстрация-рекордсмен, над которой я работал целый месяц: пейзаж с горами – сложный и самый долгий заказ в моей практике.