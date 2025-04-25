Распаковка на дорогом: в филиале Третьяковской галереи вовсю готовятся к запуску новой выставки

В филиале Третьяковской галереи в Самаре, кажется, никто не спит – прямо сейчас завершается подготовка к открытию новой выставки «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» – проекта, который стал возможен благодаря сотрудничеству Третьяковки и ​​ГК «Акрон Холдинг». Полотна распакованы, почти завершен монтаж и настроен свет – значит, ждать осталось совсем недолго.

А пока проверьте, у всех ли есть тот самый Серега, с которым можно будет сходить на выставку. Это важно.