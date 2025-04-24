ОМГ в Самаре: Дарья Волкова запустила «Открытую мастерскую графики/гитары 201»

«ОМГ» – это не наше громкое удивление – хотя, и оно тоже! – а название нового городского пространства, которое открыла Дарья Волкова, сооснователь «ОМГ» – «Открытой мастерская графики/гитары 201». Вместе с мужем она арендовала небольшую комнату в здании Второй женской гимназии на Галактионовской, 169, самостоятельно сделала ремонт и уже провела первую бесплатную лекцию. И это тотал-маст-си!
Дарья Волкова
Сооснователь «ОМГ»
Здание было построено по проекту Филарета Засухина примерно в 1898-1900 годах, по заказу юриста, коллежского секретаря Е.О. Юрина. Оно планировалось как доходный дом, но практически сразу было арендовано Второй женской гимназией. Гимназия просуществовала здесь до 1911 года, а в советское время в здании располагалась школа-интернат для глухих и слабослышащих.
Про это помещение и его неопределенное будущее я знала давно, но тогда у меня уже была мастерская в другом месте. В конце прошлого года я задумалась о том, что хочу сделать мастерскую более открытой, чтобы туда можно было приглашать людей. Мне хотелось запустить шоу-рум своих линогравюрных работ и проводить камерные мероприятия. И примерно в это же время снова возникло предложение снять помещение в бывшей Гимназии. Я подумала, что это судьба – так и завертелось.
Я арендовала комнату, которая при нашей первой встрече была полностью завалена мусором и старой мебелью и оклеена несколькими слоями разных обоев. А как там было пыльно! Больше всего мне запало в душу, что за обшивкой батареи обнаружился целый склад конфетных оберток, и это неспроста – раньше комната была учебным классом. Фантики сошли на меня, как настоящая лавина.
В итоге я сделала небольшой косметический ремонт: очистила и несколько выровняла стены, заделала в них крупные дыры и покрасила. На потолке сохранила оригинальный лепной карниз, который соседствует с пластиковыми советскими панелями – с ними пока что ничего делать не планирую. Также уцелели две прекрасные люстры. Самое приятное – и то, чем я (!) больше всего горжусь – было то, что я очистила оконный внутренний наличник от множества слоев краски. Теперь это чистое дышащее дерево, пропитанное специальным маслом. К сожалению, от дореволюционных интерьеров почти ничего не сохранилось, зато, к счастью, и не было привнесено ничего сверхнового. С задачей – убрать все лишнее и сохранить вайб исторического здания – как мне кажется, удалось справиться на «отлично». Много и подробно о ремонте я рассказывала в своем телеграм-канале.
Да, в этом деле было сложно не опустить руки и принять ограниченность возможностей: значительная часть работ не имела эффектного результата, но она была просто необходима. Благодаря всей задумке, которую мне удалось воплотить в жизнь, я поняла, что могу вообще все! Конечно, мне помогали и советами, и руками, и моральной поддержкой – муж и друзья, а мой друг Миша вообще был со мной во все самые мрачные и пыльные моменты ремонта. Но в целом я убедилась – способна на все: могу и замешивать штукатурку, и снимать краску паяльным феном, и сдержанно отвечать на комментарии «советчиков».
Эта мастерская стала нашим с мужем общим пространством: Дима – музыкант и преподаватель гитары, поэтому наша мастерская и называется «ОМГ» – «Открытая мастерская графики/гитары 201». Я буду заниматься здесь линогравюрой, проводить камерные мастер-классы и лекции, а примерно с июня Дима начнет проводить тут уроки гитары со своими учениками. Верю, что в будущем в «ОМГ» всех будут ждать еще и околомузыкальные события.
Фото: Дарья Волкова, Евгений Шаров
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