ОМГ в Самаре: Дарья Волкова запустила «Открытую мастерскую графики/гитары 201»

Здание было построено по проекту Филарета Засухина примерно в 1898-1900 годах, по заказу юриста, коллежского секретаря Е.О. Юрина. Оно планировалось как доходный дом, но практически сразу было арендовано Второй женской гимназией. Гимназия просуществовала здесь до 1911 года, а в советское время в здании располагалась школа-интернат для глухих и слабослышащих.

Про это помещение и его неопределенное будущее я знала давно, но тогда у меня уже была мастерская в другом месте. В конце прошлого года я задумалась о том, что хочу сделать мастерскую более открытой, чтобы туда можно было приглашать людей. Мне хотелось запустить шоу-рум своих линогравюрных работ и проводить камерные мероприятия. И примерно в это же время снова возникло предложение снять помещение в бывшей Гимназии. Я подумала, что это судьба – так и завертелось.

Я арендовала комнату, которая при нашей первой встрече была полностью завалена мусором и старой мебелью и оклеена несколькими слоями разных обоев. А как там было пыльно! Больше всего мне запало в душу, что за обшивкой батареи обнаружился целый склад конфетных оберток, и это неспроста – раньше комната была учебным классом. Фантики сошли на меня, как настоящая лавина.