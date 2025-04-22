Формула успешной выставки: «ЗИМ Галерея» плюс Драматический театр «Грань»

25 апреля в «ЗИМ Галерее» откроется совместная выставка с Драматическим театром «Грань» «Обгоняя время»: в экспозиции представят серию фоторабот, созданных в строящемся здании театра. Торжественное открытие нового здания «Грани» в Новокуйбышевске назначено на осень этого года, но посетители «ЗИМ Галереи» смогут «прогуляться» по нему уже весной. Автором идеи наполнить холодные недостроенные пространства искусством и тем самым приблизить открытие стал художественный руководитель театра Денис Бокурадзе, а художник-постановщик Урсула Берг и фотограф Дмитрий Недыхалов возглавили команду, которой выпала честь воплотить эту идею в жизнь. Кроме восемнадцати фотографий, на которых актеры-стажеры «Грани» в пышных театральных костюмах играют роли на фоне оголенных стен пространства, которому еще предстоит превратиться в театр, в экспозицию войдут инсталляции Урсулы Берг, предметы с фотографий и тексты, которые в будущем украсят стены нового здания.
Специально для Собака.ru Урсула Берг рассказала, как проходила работа над проектом.
Урсула Берг
Художник-постановщик Драматического театра «Грань»
«Начиная работу над этой выставкой, мы не ставили перед собой никаких целей и задач: просто хотели показать, чем дышит здание театра, которое только начинает оживать. Но когда мы начали снимать, здание затеяло с нами любопытную игру: в зависимости от погоды за окном и света, который заполнял пространство, условия, в которых нам приходилось работать, менялись. И мы не просто приняли правила этой игры и начали подстраиваться под «диктовку» здания – нам захотелось вдохнуть в пространство будущего театра творчество и получить от него определенную отдачу. И я, и фотограф Дима Недыхалов понимали, сколько будет всего в здании буквально через пару месяцев, и сколько сил в него уже вложено. Знали, что уже готовятся спектакли для сцены, которая еще не готова, что отшиваются костюмы к этим спектаклям. Нам было интересно работать в этом чистом пространстве, которое готово к тому, чтобы напитываться энергией, и хотелось посмотреть, как творчество сработает в голых стенах. Получился очень интересный эффект! С одной стороны, мы не преследовали никаких целей, не строили иллюзий, с другой – получили шанс понять одну большую истину: искусству для рождения не нужен красиво оформленный зал – оно может появиться даже на недостроенных подмостках. И теперь мы с Димой с нетерпением ждем открытия выставки, чтобы посмотреть, как ее гости смогут додумать наши мысли!»
Фото: Дмитрий Недыхалов, Снежана Фадеева
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