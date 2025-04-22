Формула успешной выставки: «ЗИМ Галерея» плюс Драматический театр «Грань»

Художник-постановщик Драматического театра «Грань»

«Начиная работу над этой выставкой, мы не ставили перед собой никаких целей и задач: просто хотели показать, чем дышит здание театра, которое только начинает оживать. Но когда мы начали снимать, здание затеяло с нами любопытную игру: в зависимости от погоды за окном и света, который заполнял пространство, условия, в которых нам приходилось работать, менялись. И мы не просто приняли правила этой игры и начали подстраиваться под «диктовку» здания – нам захотелось вдохнуть в пространство будущего театра творчество и получить от него определенную отдачу. И я, и фотограф Дима Недыхалов понимали, сколько будет всего в здании буквально через пару месяцев, и сколько сил в него уже вложено. Знали, что уже готовятся спектакли для сцены, которая еще не готова, что отшиваются костюмы к этим спектаклям. Нам было интересно работать в этом чистом пространстве, которое готово к тому, чтобы напитываться энергией, и хотелось посмотреть, как творчество сработает в голых стенах. Получился очень интересный эффект! С одной стороны, мы не преследовали никаких целей, не строили иллюзий, с другой – получили шанс понять одну большую истину: искусству для рождения не нужен красиво оформленный зал – оно может появиться даже на недостроенных подмостках. И теперь мы с Димой с нетерпением ждем открытия выставки, чтобы посмотреть, как ее гости смогут додумать наши мысли!»