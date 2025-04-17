Выйти за рамки онлайна: «ЗИМ Галерея» и Собака.ru открыла совместную выставка «Написанному – верить!»

Опен-колл, который смог выйти за рамки онлайна – дважды! – и доказать: Самара – настоящий арт-город, в котором можно и даже нужно искать и открывать новые имена. А их действительно много! Результатом арти-опен-колла Собака.ru сначала стал паблик-ток с молодыми художниками и опытными кураторами, идеологами, научными сотрудниками музеев и галерей Самары в «ЗИМ Галерее», а вчера, там же – место встречи изменить нельзя! – прошло открытие выставки «Написанному – верить!»

Немного цифр: в экспозицию вошли 80 произведений более 30 самарских авторов. Выставка будет открыта до 20 апреля – есть целых три дня, чтобы познакомиться с творчеством самарских ребят. Вход свободный.