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Искусство

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Выйти за рамки онлайна: «ЗИМ Галерея» и Собака.ru открыла совместную выставка «Написанному – верить!»

Опен-колл, который смог выйти за рамки онлайна – дважды! – и доказать: Самара – настоящий арт-город, в котором можно и даже нужно искать и открывать новые имена. А их действительно много! Результатом арти-опен-колла Собака.ru сначала стал паблик-ток с молодыми художниками и опытными кураторами, идеологами, научными сотрудниками музеев и галерей Самары в «ЗИМ Галерее», а вчера, там же – место встречи изменить нельзя! – прошло открытие выставки «Написанному – верить!»

Немного цифр: в экспозицию вошли 80 произведений более 30 самарских авторов. Выставка будет открыта до 20 апреля – есть целых три дня, чтобы познакомиться с творчеством самарских ребят. Вход свободный.

Фото: Михаил Денисов

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