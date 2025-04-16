Самара в кубе: десять молодых художников «подружили» знаковые для города здания на большом арт-объекте

Соорганизатор проекта «Самара кубическая»

Мне давно хотелось, чтобы перспективные молодые ребята из Самары могли получать поддержку в реализации творческих задумок и проектов. Всегда было грустно от мысли о том, что многие интересные идеи не идут дальше из-за нехватки оборудования, материалов или связей. К тому же, резидентская программа «Художник +» от самарской Третьяковки показала, как междисциплинарное взаимодействие художников с профессионалами в других сферах способно рождать интересные решения. Большая часть коллектива, работавшая около пяти дней над кубом, по итогу объединилась в творческую группу – ребята планируют реализовывать будущие проекты вместе.

Отдельной и важной темой сейчас, на мой взгляд, является продвижение русской культуры за счет изучения локальной идентичности наших родных мест и создания предметов искусства на основе этого исследования. Такое искусство вызывает чувство сопричастности и ностальгии, находит отклики в сердцах людей. Каждый раз приятно видеть реакцию посетителей StrelkaHall, когда они узнают родные места, изображенные на кубе!

Кстати, площадкой для реализации проекта стала именно StrelkaHall – и это не просто так: центр современных инициатив с самого начала задумывался, как продюсерский центр для поддержки молодежных идей и проектов. К тому же, StrelkaHall является региональной резиденцией «Таврида.Арт»: есть вероятность, что с их поддержкой подобные проекты станут регулярными, и для художников откроется возможность работы с новыми перспективными технологиями в искусстве.