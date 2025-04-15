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Искусство

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Арт по горячим следам: от опен-колла Собака.ru до выставки

Из искры может возгореться пламя, а из креативного опен-колла – масштабная выставка! Нам нравятся такие многоступенчатые истории: в феврале Собака.ru провела опен-колл для самарских художников, в марте пригласила участников этого опен-колла на паблик-ток в «ЗИМ Галерею», а закончилось все выставкой «Написанному – верить!», которая завтра откроется в главном зале культурного центра. Это отличная возможность оценить более 80 ярких, неожиданных и разнообразных работ самарских художников, которые – мы и про работы, и про художников! – отражают творческий диапазон самарского художественного сообщества.

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