Арт по горячим следам: от опен-колла Собака.ru до выставки

Из искры может возгореться пламя, а из креативного опен-колла – масштабная выставка! Нам нравятся такие многоступенчатые истории: в феврале Собака.ru провела опен-колл для самарских художников, в марте пригласила участников этого опен-колла на паблик-ток в «ЗИМ Галерею», а закончилось все выставкой «Написанному – верить!», которая завтра откроется в главном зале культурного центра. Это отличная возможность оценить более 80 ярких, неожиданных и разнообразных работ самарских художников, которые – мы и про работы, и про художников! – отражают творческий диапазон самарского художественного сообщества.