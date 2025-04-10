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Искусство

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Космический финал недели: три лекции от трех самарских спикеров

Вносим в ежедневник три важных культурных события на 11 и 12 апреля.

Каждую неделю редакция Собака.ru собирает настоящий путеводитель по ярким событиям недели. Упаковали – в прямом смысле слова! – космическую подборку с тремя интересными событиями: идем на лекцию о развитии дорожных путей в Самаре, узнаем больше о жизни Юрия Гагарина и немного мечтаем – а кто нет? – о полетах в открытый космос.

11 апреля – «Заварка»

Лекция Владислава Турутина о том, как развивались дорожные пути в Самаре: от конных железных дорог до трамвая

12 апреля – «ЗИМ Галерея»

Лекция Романа Ежевичкина про жизнь Юрия Гагарина – факты, о которых так редко говорят в газетах

12 апреля – «Музей модерна»

Лекция Ирины Свиридовой про мечты о космосе – совместно с просмотром немого кино и разговорами о полетах в неизвестность

Текст: Кристина Жукова

Фото: Архивы пресс-служб

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