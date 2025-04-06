Ксения Вороничева: «Рисовать я всегда любила, но мечтать о профессии художника не смела – у нас в семье это было строго запрещено»

Можешь ли ты уместить свою биографию в 100 символов?

Родилась, росла, мечтала, находила и теряла. Окунулась в быт, нырнула в творчество и плыву дальше!

Вопрос, который бесит всех художников: можно ли однозначно сказать, о чем твои работы?

На этот вопрос мне помогают ответить мои субличности: книжный иллюстратор и художник-абстракционист. Иллюстрации, которые рисую для себя и для книг, – это про детство, добро, тепло и яркие краски в солнечный день. А в абстракциях мне хочется уловить свои внутренние состояния, передать тонкие оттенки эмоций и подчеркнуть их важность, простоту и сложность одновременно.

В какой момент ты поняла, что хочешь стать художником? А кем ты мечтала стать в детстве?

В детстве мечтала стать модельером и писателем. Рисовать я всегда любила, но мечтать о профессии художника не смела – у нас в семье это было строго запрещено. Родители, опасаясь за мое будущее, всегда говорили, что «художником нужно родиться» и «художник должен быть голодным», а значит – это не мое. Поэтому у меня долгие годы был психологический блок на творчество: считала, что это несерьезно и не больше, чем хобби. И только когда мне исполнилось 29 лет, поняла, что хочу стать художником и никуда мне от этого желания не скрыться и не сбежать. Пружинка долго-долго сжималась и наконец выстрелила! На таком топливе я занялась самообразованием, смотрела уроки, повторяла, пробовала, училась рисовать с нуля, жадно смотрела по сторонам и искала учителей.