Ксения Вороничева: «Рисовать я всегда любила, но мечтать о профессии художника не смела – у нас в семье это было строго запрещено»

Детский книжный иллюстратор и художник-абстракционист Ксения Вороничева проиллюстрировала более шестнадцати книг, опубликованных в России и США, и создала Клуб иллюстраторов «Арт Детектив», в котором два года проводила мастер-классы по иллюстрации и читала лекции для новичков. Сегодня Ксения рисует на заказ журнальные иллюстрации, бренд-персонажей и иллюстрации для сайтов, упаковки, рекламы и мультфильмов, а произведения обладательницы Talent Prize Award в конкурсе абстрактной живописи и Story Monsters Book Award-2022 можно найти в частных коллекциях в Америке, Германии, Франции, Сингапуре и России.
Можешь ли ты уместить свою биографию в 100 символов?
Родилась, росла, мечтала, находила и теряла. Окунулась в быт, нырнула в творчество и плыву дальше!
Вопрос, который бесит всех художников: можно ли однозначно сказать, о чем твои работы?
На этот вопрос мне помогают ответить мои субличности: книжный иллюстратор и художник-абстракционист. Иллюстрации, которые рисую для себя и для книг, – это про детство, добро, тепло и яркие краски в солнечный день. А в абстракциях мне хочется уловить свои внутренние состояния, передать тонкие оттенки эмоций и подчеркнуть их важность, простоту и сложность одновременно.
В какой момент ты поняла, что хочешь стать художником? А кем ты мечтала стать в детстве?
В детстве мечтала стать модельером и писателем. Рисовать я всегда любила, но мечтать о профессии художника не смела – у нас в семье это было строго запрещено. Родители, опасаясь за мое будущее, всегда говорили, что «художником нужно родиться» и «художник должен быть голодным», а значит – это не мое. Поэтому у меня долгие годы был психологический блок на творчество: считала, что это несерьезно и не больше, чем хобби. И только когда мне исполнилось 29 лет, поняла, что хочу стать художником и никуда мне от этого желания не скрыться и не сбежать. Пружинка долго-долго сжималась и наконец выстрелила! На таком топливе я занялась самообразованием, смотрела уроки, повторяла, пробовала, училась рисовать с нуля, жадно смотрела по сторонам и искала учителей.
Какой вопрос, касаемый твоих работ, тебе задают чаще всего?
Честно говоря, мне редко задают вопросы о работах. Может, у меня просто аудитория не очень большая.
За какой самый маленький гонорар ты продавала свои работы? А какой был самый большой?
Не люблю говорить о гонорарах. В любом случае там нет каких-то удивительных цифр: все очень прозаично.
Какое событие из детства в большей степени повлияло на тебя как на художника?
Не знаю, повлияло ли это событие на мое становление как художника, но я трепетно храню историю из детства о дружбе с маленькой дикой птичкой. Мы жили тогда в деревне, у нас была кошка, и она покусала трясогузку, а я ее нашла и посадила в корзинку. Мы весь день провели вместе, я носила ее за собой по огороду, ловила для нее мух и комаров. Ночью поставила корзинку рядом с кроватью и несколько раз просыпалась проверить, на месте ли птичка. А когда утром погладила ее, она была уже окоченевшая. Честно говоря, меня вдохновляет все, что создано природой, и больше всего я заряжаюсь в поездках в родовую деревню, за Волгу и в красивые природные места.
Какой из твоих навыков пригодится, если ты попадешь в прошлое?
Не знаю, что сказать о навыках, но, если я попаду в прошлое, точно буду больше ценить то, что сейчас считается винтажом. И постараюсь сохранить артефакты, об утрате которых сейчас сожалею. Например, недавно ночью лежала и вспоминала, куда делись набор доктора и парикмахера в пластмассовых коробочках, купленные мной на карманные деньги в деревенском сельпо. И лежат ли еще на чердаке у родителей игрушечные красные санки и советский проигрыватель с пластинками «Мелодии»: помню, как буквально до дыр заслушивала любимую сказку про Буратино.
Чем бы ты хотела заняться, если бы в сутках было больше 24 часов? На что постоянно не хватает времени?
Я считаю, в сутках оптимальное количество часов! Задали бы этот вопрос лет двадцать назад, сказала бы, что на прогулки. Сейчас – на сон, естественно.
Есть ли у тебя любимый мем?
Не просто любимый мем, а целый телеграм-канал «Иллюстратека», в котором я собираю любимые мемчики, события из жизни художника, опен-коллы и всякие полезности и бесполезности для иллюстраторов. Вот моя подборка!
Самый мудрый совет, который ты когда-либо получала?
Мне очень нравится фраза Оскара Уайльда: «Будь собой, все остальные роли уже заняты».
Фото: Архивы пресс-служб
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