Художник и микробы: Третьяковка в Самаре представляет участников арт-резиденции «Художник +»

Художница Мария Мичи рассказала о своем проекте «Микробное тело».

В это воскресенье московская художница Мария Мичи, которая стала участником арт-резиденции Третьяковки в Самаре «Художник +», прочитает лекцию «Искусство + Микробы: обзор мировой художественной практики микробного искусства». Собака.ru заинтересовалась союзом искусства и микробов, поэтому поговорила с Марией до начала лекции.

В какой момент микробы стали частью вашего творческого мира?

Мой проект «Микробное тело», реализуемый совместно с ученым-микробиологом в рамках арт-резиденции Третьяковки в Самаре «Художник+», предлагает новый взгляд на человека – через призму взаимодействия с микроорганизмами. Это моя первая работа, где я обращаюсь к телу как к объекту и субъекту одновременно, исследуя границы между человеческим и нечеловеческим. Современная наука и искусство формируют наше представление о теле, показывая его с разных сторон – биологической, медицинской, социальной и культурной. Однако многие изображения сегодня далеки от реальности: они лишены эмоций, жизненных процессов и переживаний. Мой проект стремится показать тело иначе – как нечто большее, чем просто анатомические схемы.

Микробное искусство, которое фигурирует в названии вашей лекции, – это термин, который вы изобрели сами, или он живет уже давно?

Этот термин не мое изобретение. Ученые и художники Американского общества микробиологии начали активно его использовать в 2015 году, организовав конкурс рисунков, где «холстом» служил агар-агар, а «красками» – микробы. Впрочем, искусство и микробиология впервые пересеклись еще в начале 1930-х годов благодаря Александру Флемингу, который использовал микробные пигменты, чтобы создать изображения солдат, балерин и других объектов на чашках Петри.

Как проходило ваше совместное исследование с микробиологом, и в каком формате будут представлены его результаты?

Наш проект посвящен визуализации невидимой, но ощутимой части человеческого тела – микробов. Микроорганизмы, обитающие внутри и снаружи нас, играют ключевую роль в поддержании жизни, но часто воспринимаются негативно. Используя средства искусства, мы стремимся разрушить стереотипы и показать, насколько тесно мы связаны с нашим микробным окружением. Наша работа проходила в два этапа. Сначала мы исследовали микробиоту сотрудников Фабрики-кухни, вырастили колонии и создали визуальные образы, отображающие тело как своего рода «макрокосм». Затем мы обратились к окружающей среде: собрали образцы с разных поверхностей, создав «микробную карту» пространства. Результатом стал цикл художественных произведений: документация процесса, фотографии колоний и живописные полотна, демонстрирующие человека как неотъемлемую часть сложной микробной сети.

Какие открытия вы сделали в ходе расследования? Не для науки, а для себя?

Проект помог мне по-новому взглянуть на свое тело и окружающий мир, а также показал, как можно сделать сложные научные идеи доступными через искусство. Я узнала много нового о себе и о том, как мы связаны с микробами. Теперь мне интересно думать о том, как бы выглядел мир, если бы изменилась моя оптика, и я могла бы видеть микроскопическое разнообразие жизни.