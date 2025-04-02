Тату, как искусство, связь города и деревни и феномен авторской книги: выбрали темы для разговоров на этот уик-енд

Собрали пять событий для нескучных – и культурных! – выходных (и пятницы).

С нее – с пятницы! – и начнем: 4 апреля философ, адепт и мастер тату Игорь Кукушкин в баре «Флэт 31» расскажет, почему рок-звезды украшают себя роскошными татуировками, и докажет, что тату давно можно считать современным искусством. Организаторы обещают, что самые смелые смогут уйти с лекции с новой татуировкой.

в баре «Флэт 31» расскажет, почему рок-звезды украшают себя роскошными татуировками, и докажет, что тату давно можно считать современным искусством. Организаторы обещают, что самые смелые смогут уйти с лекции с новой татуировкой. В Музее-галерее «Заварка» в пятницу можно будет поговорить с самарскими фотографами Натальей Шульгиной и Ольгой Фроловой . Они расскажут о концепции своих проектов, которые были представлены на выставке «Город/Деревня: маршрут построен», и поделятся планами на будущее.

. Они расскажут о концепции своих проектов, которые были представлены на выставке «Город/Деревня: маршрут построен», и поделятся планами на будущее. В воскресенье 6 апреля в Третьяковке в Самаре пройдет очередная встреча из цикла «Ступени»: искусствовед Даша Волкова и куратор «Мастерской авторской книги» Аня Паторова прочитают лекцию «Авторская книга: история и современность», расскажут, как книги перестали быть свитками и стали такими, как мы их знаем, и ответят на важный вопрос: «Книга – носитель информации или произведение искусства?». А после лекции пройдет презентация книжек и зинов, созданных в рамках Мастерской.

и куратор «Мастерской авторской книги» прочитают лекцию «Авторская книга: история и современность», расскажут, как книги перестали быть свитками и стали такими, как мы их знаем, и ответят на важный вопрос: «Книга – носитель информации или произведение искусства?». А после лекции пройдет презентация книжек и зинов, созданных в рамках Мастерской. В воскресенье после обеда идем на комплексную сборную экскурсию по выставке «Своды» и изучаем – опять и снова! – постоянную экспозицию Музея Модерна. Отличная возможность побывать в подвале самого известного самарского особняка в стиле модерн.

и изучаем – опять и снова! – постоянную экспозицию Музея Модерна. Отличная возможность побывать в подвале самого известного самарского особняка в стиле модерн. Команда «ЗИМ Галереи» приглашает всех, кто еще не нашел время познакомиться с творчеством художницы Дарьи Емельяновой, на очередную экскурсию по ее выставке Rosa ambrosa. В воскресенье арт-критик Сергей Баландин расскажет о творческом пути художницы и особенностях ее работ.