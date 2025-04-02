В Третьяковку в Самаре везут Ван Гога, Моне и любимых художников коллекционера Ивана Морозова

Выставка откроется уже 30 апреля.

Третьяковка в Самаре – при поддержке группы компаний «Акрон Холдинг» – продолжает удивлять: на этот раз в самарском филиале открывается выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда». В город везут шедевры Винсента Ван Гога, Клода Моне, Поля Сезанна, Отона Фриеза, Анри Матисса, Андре Дерена и Огюста Эрбена. Но и это еще не все: компанию им составят работы любимых художников коллекционера Ивана Морозова – Константина Коровина и Александра Головина, а также Игоря Грабаря, Константина Сомова, Николая Милиоти и Мартироса Сарьяна. Всего ожидается более полусотни произведений из коллекций музеев со всей России.

Выставка откроется 30 апреля. Не откладываем на потом!