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Искусство

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Грустный день рождения «Нулевой комнаты»

Последний – третий – день рождения команда «Нулевой» будет отмечать три дня. «Гвоздь программы» – масштабная распродажа коллекции центра современного искусства. Это отличная возможность посетить выставку, на которой будут представлены работы более двадцати авторов из Самары, Воронежа, Казани, Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Томска и Уфы, но и уникальный шанс пополнить свою коллекцию совриска – стоимость лотов не будет превышать 25 000 рублей. Кроме этого можно будет купить постеры-афиши, приколы со склада и ресепшена и даже легендарные элементы интерьера «Нулевой комнаты». Финальная распродажа, которая начнется 28 марта, пройдет под музыку мрачного нойз-фолк коллектива Tyagotenie, адептов психоделичной гаражной готики ФУЗЗ МАЛЬЧИКИ и треки с After All – нового альбома Dmitry Krylov.

Фото: Архивы пресс-служб

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