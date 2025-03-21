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Искусство

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Зачем знакомиться с «Кристаллической душой»? Отвечает Ксения Втюрина

На этой неделе в «Археоцентре» открылась новая выставка «Кристаллическая душа», которая приехала в Самару из Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Одно из ведущих направлений «Остров-града Свияжск» – это реставрация железных археологических предметов, поэтому «Кристаллическая душа» посвящена появлению железа на нашей планете, его химическому составу и свойствам, «приручению» железа человеком, изучению и сохранению археологического железа. Специально для всех, кто сомневается, стоит ли посетить «Археоцентр», Собака.ru попросила реставратора и куратора выставки Ксению Втюрину назвать три причины отбросить эти сомнения.

Ксения Втюрина

Реставратор и куратор выставки «Кристаллическая душа»

«Первая причина прийти на выставку – познавательная: это возможность подсмотреть за работой настоящего реставратора, которая обычно скрыта от глаз посетителей, и прочувствовать запахи реставрационной лаборатории и кузнечной печи. Вторая причина – интерактивная: посетители выставки смогут создать настоящий художественный коррозийный шедевр и увидеть магнитную бурю в пробирке. А третья причина – метафорическая: мы поможем понять, есть ли у железных предметов душа!»

Фото: Архивы пресс-служб

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