Зачем знакомиться с «Кристаллической душой»? Отвечает Ксения Втюрина

На этой неделе в «Археоцентре» открылась новая выставка «Кристаллическая душа», которая приехала в Самару из Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Одно из ведущих направлений «Остров-града Свияжск» – это реставрация железных археологических предметов, поэтому «Кристаллическая душа» посвящена появлению железа на нашей планете, его химическому составу и свойствам, «приручению» железа человеком, изучению и сохранению археологического железа. Специально для всех, кто сомневается, стоит ли посетить «Археоцентр», Собака.ru попросила реставратора и куратора выставки Ксению Втюрину назвать три причины отбросить эти сомнения.