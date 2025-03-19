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Искусство

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Итоги «Оскара», секреты создания костюма и тонкости профессии арт-директора

Городской лекторий предлагает так много вариантов, что в них легко запутаться. Для всех, у кого нет времени на планирование программы саморазвития, собрали трех лекторов, с которыми точно – на наш взгляд! – будет интересно.

В эту пятницу «Горький Центр» приглашает всех на открытие цикла встреч «Такая профессия». Героем первого митинга станет арт-директор Дома Рока Zvezda House Of Rock Константин Игудин, который расскажет, что именно он считает своей профессией, и как его интересы пересекаются и сочетаются с работой.

В субботу 22 марта коллекционер, дизайнер и генеральный директор Центра рекламы и дизайна «ОВ27» Ольга Казак в рамках выставки «Безделушки» проведет встречу-лекцию «Создание костюма», на которой расскажет о создании костюма, профессиональных возможностях, которые открываются перед дизайнерами, и о том, что привело её к коллекционированию предметов одежды и аксессуаров прошлого. Встречаемся в Музее Модерна.

В воскресенье 23 марта культуртрегер, киновед и арт-директор киноклуба «Ракурс» Валерий Бондаренко поделится в «ЗИМ Галерее» своим экспертным мнением о победителях «Оскара» этого года, расскажет, на какие новые фильмы стоит обратить внимание и раскроет – очень на это надеемся! – феномен Юры Борисова.

Текст: Денис Либстер
Фото: Михаил Денисов, Анастасия Пудинова, архивы пресс-служб

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