Итоги «Оскара», секреты создания костюма и тонкости профессии арт-директора

В субботу 22 марта коллекционер, дизайнер и генеральный директор Центра рекламы и дизайна «ОВ27» Ольга Казак в рамках выставки «Безделушки» проведет встречу-лекцию «Создание костюма», на которой расскажет о создании костюма, профессиональных возможностях, которые открываются перед дизайнерами, и о том, что привело её к коллекционированию предметов одежды и аксессуаров прошлого. Встречаемся в Музее Модерна.