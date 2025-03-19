Итоги «Оскара», секреты создания костюма и тонкости профессии арт-директора

Городской лекторий предлагает так много вариантов, что в них легко запутаться. Для всех, у кого нет времени на планирование программы саморазвития, собрали трех лекторов, с которыми точно – на наш взгляд! – будет интересно.
В эту пятницу «Горький Центр» приглашает всех на открытие цикла встреч «Такая профессия». Героем первого митинга станет арт-директор Дома Рока Zvezda House Of Rock Константин Игудин, который расскажет, что именно он считает своей профессией, и как его интересы пересекаются и сочетаются с работой.
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Текст: Денис Либстер
Фото: Михаил Денисов, Анастасия Пудинова, архивы пресс-служб
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